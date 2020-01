C'è anche la candidatura di Vasto tra le città interessate ad ospitare i Campionati Nazionali assoluti di tennistavolo a maggio 2014. Sono stati i dirigenti della Polisportiva San Gabriele, il presidente Michele Ciaffi e Nicola Crugnale, a raccogliere l'idea di Alessandro Santoro, presidente della Polisportiva Casalbordino e dirigente regionale, avviando tutte le pratiche necessarie per presentare la domanda in federazione.

Non sarà semplice battere la concorrenza di città importanti come Napoli, Torino, Terni (centro del movimento pongistico italiano), ma la società vastese può giocarsi le sue carte e raccogliere il testimone di Riva del Garda, sede dell'ultima edizione del Campionato Nazionale.

"Abbiamo ricevuto l'appoggio del sindaco Lapenna e del vicesindaco Sputore e del consorzio degli albergatori Golfo d'Oro, nella persona del presidente Di Chiacchio", spiega fratel Michele Ciaffi.

L'impegno organizzativo ed economico sarebbe importante, ma il ritorno in termini turistici e per il movimento del tennistavolo vastese ed abruzzese sarebbe di primo livello. "In una competizione che dura 12 giorni - spiegano i dirigenti vastesi - si stima una presenza di 2mila atleti, più altri 2mila tra tecnici ed accompagnatori. Nel mese di maggio, lontano dalla stagione estiva, poter avere tutte queste persone a Vasto sarebbe cosa non da poco".

In questi giorni è attesa in città la delegazione della Fitet (Federazione Italiana Tennis Tavolo) per visionare strutture sportive e ricettive. Non sarà semplice riuscire a spuntarla per questa edizione, che verrà assegnata entro la fine del mese, ma la Polisportiva San Gabriele ha un cauto ottimismo che il lavoro svolto fino ad oggi potrà portare i Campionati Italiani a Vasto entro 2-3 anni.