Primo pareggio stagionale per il Casalbordino C5, 6 a 6 contro il Real Guardiagrele al termine di una partita bellissima, giocata a viso aperto da entrambe le squadre che alla fine portano a casa un punto giusto ma che serve a poco per entrambe. Partita tanto maschia quanto corretta, giocata con molto rispetto e con il giusto agonismo da tutti i ragazzi scesi in campo. Queste sono le partite che tutti vorrebbero vedere e giocare, questo è lo sport sano di cui tutti parlano ma in pochi vedono.

Si parte da subito su ritmi alti, gli ospiti pressano ed i padroni di casa sono più attendisti in difesa per poi ripartire con ficcanti contropiedi. Le occasioni da rete fioccano ed i portieri sono chiamati ad intervernire in più di un’occasione per salvare il risultato. Risultato che cambia al 12’ grazie alla rete di Stenta che porta in vantaggio gli ospiti. La reazione è immediata e dopo 7’ il risultato si ribalta grazie alla doppietta di Di Ghionno che trova prima il pareggio su fallo laterale e poi porta in vantaggio i suoi grazie ad un tiro al volo su rilancio preciso di Della Penna.

Vantaggio che aumenta 4’ più tardi grazie alla rete di Giurastante che spinge di testa la palla servitagli da Di Risio. I ragazzi di mister Simigliani non ci stanno, aumentano la pressione ed il ritmo cresce, così al 25’ arriva la rete di Ciccocioppo che di punta trova un gran diagonale basso su cui non può nulla Della Penna. Sono molte le occasioni da rete negli ultimi minuti ma il risultato non cambia, si va al riposo sul risultato di 3-2 per i padroni di casa.

La ripresa non è adatta ai deboli di cuore, la partita è spettacolare, giocata su ritmi altissimi e con continui capovolgimenti di fronte. E’ il Guardiagrele a trovare la prima rete della ripresa con Bettoli che beffa con un astuto movimento il difensore e sigla il pareggio da calcio d’angolo. Immediata la replica dei ragazzi di mister Lanza che ritrovano il vantaggio poco dopo grazie ad un’azione personale di D’Alonzo. Gioia che dura ben poco perché è Massimini al riportare subito le cose apposto con un piazzato di destro alla sinistra del portiere. Passano così 20’ del secondo tempo ed è bomber Ninni che recupera palla e con un gran tiro di punta riporta in vantaggio i padroni di casa.

Neanche il tempo di rimettere la sfera a centrocampo che arriva la doccia gelata per patron Santoro ed i suoi ragazzi, prima Bettoli e poi Zazzara ribaltano la situazione e portano sul 6 a 5 il proprio vantaggio. Lanza ci prova col portiere di movimento ma non crea pericoli alla porta avversaria, il direttore di gara concede 3 minuti di recupero ed al secondo di essi, Ciccocioppo commette il sesto fallo su Ninni, tiro libero e rete di Conti che pareggia l’incontro e pone fine alla contesa.

Al termine c’è rammarico per entrambe le squadre che potevano portare a casa il bottino pieno ma si accontentano di un punto a testa, grandi sorrisi e strette di mano comunque tra “gli amici” protagonisti di questa grande partita e di questo bellissimo sabato di sano sport.

I risultati: Casalbordino-Guardiagrele 6-6, Fossacesia-Tombesi 4-4, Integra Sport CH - Virtus Majna 2-2, Phpenix Ortona - Atletico Lanciano 5-7, Paglieta-Penne 6-5, Atessa-Francavilla 2-3. Riposa: Virtus Cupello

Classifica: 19 Atletico Lanciano (r), Francavilla; 14 Paglieta; 13 Casalbordino, Integra Sport CH; 12 Virtus Majna; 10 Virtus Cupello (r), Guardiagrele (r); 9 Fossacesia; 6 Penne (r), Tombesi Ortona (r);3 Real Atessa (r); 1 Ph.Ortona