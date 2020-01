Allievi regionali, River Casale-Bacigalupo 1-1. Pareggio in extremis per gli allievi regionali della Bacigalupo che con un gol di Farina all´ultimo minuto ottengono un prezioso punto sul campo del River Casale, reduce da 7 vittorie consecutive. Primo tempo di marca rosanero: dopo un paio di ottime occasione fallite e una traversa, i locali trovano il vantaggio su calcio di rigore al 26´; si va al riposo sull´1-0.

Nella ripresa i vastesi partono con il piede giusto e si rendono pericolosi con Ciccotosto, Natarelli e Santoro; il River Casale non sta a guardare e cerca il raddoppio, prima colpendo una traversa e poi impegnando Canosa in una difficile parata. Nel finale la Bacigalupo si gioca il tutto per tutto e all´ultimo minuto, all´80', trova il pareggio con un perfetto colpo di testa di Farina. Finisce così 1-1 una sfida equilibrata e combattuta fino al termine; la squadra di mister Maurizio Baiocco sale a 17 punti in classifica e nel prossimo turno attende il Lauretum, che si é visto rinviare per maltempo la gara con la Caldora.

Tabellino

River Casale-Bacigalupo 1-1 (1-0)

Reti: 26´ Barbarossa su rigore (R), 80´ Farina (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Aganippe), Carriero (Fiore), Santoro (Cozzolino). All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Lauretum 1-0. Sesta vittoria consecutiva per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che con una rete di Irace a 2 minuti dalla fine piegano per 1-0 il Lauretum. Prova opaca per i vastesi che non erano sicuramente nella loro giornata migliore, soffrendo per larghi tratti della sfida contro un avversario che si è rivelato molto arcigno e organizzato: alla fine è risultato decisivo per i padroni di casa un tiro cross che, in maniera anche un po´ fortunosa, si è infilato sotto l´incrocio dei pali.

Nel primo tempo la squadra di mister Massimo Baiocco chiede subito un calcio di rigore (presunto fallo su Alberico), ma l´arbitro lascia correre. Il Lauretum dimostra di poter mettere in difficoltà gli avversari scaldando in un paio di circostanze i guantoni del portiere locale Colameo che comunque si fa trovare pronto e respinge con i pugni. A pochi minuti dall´intervallo da segnalare un´occasione per parte: prima Alberico manda sopra la traversa un colpo di testa, poi un giocatore ospite si presenta da solo in area di rigore avversaria ma spedisce fuori il pallone; si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Bacigalupo alza il baricentro e attacca alla ricerca della vittoria, vedendosi annullare un gol di Liberatore (fuorigioco) e creando due clamorose opportunità su calci piazzati, con la palla che però in entrambi i casi si perde sul fondo. Al 65´ il Lauretum si affaccia nella trequarti avversaria e sfiora il vantaggio in mischia, ma Colameo riesce a cavarsela in qualche modo; si arriva così al 68´, a 2 minuti dal fischio finale, quando Irace dalla fascia sinistra fa partire un tiro cross che sorprende il portiere ospite e si infila sotto l´incrocio dei pali, terminando la propria corsa in rete.

E' il gol della vittoria dei vastesi che nel recupero si difendono dagli ultimi attacchi avversari e riescono a portare a casa 3 punti pesanti. Nonostante la prestazione al di sotto delle aspettative, la squadra di mister Massimo Baiocco sale a quota 25 e conserva il secondo posto, in attesa della difficile trasferta del prossimo turno sul campo della capolista Poggio degli Ulivi.

Tabellino

Bacigalupo-Lauretum 1-0 (0-0)

Reti: 68´ Irace (B)

Bacigalupo: Colameo, Maccione, Carulli (Di Lorenzo), Fosco, Sarchione, Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Irace), De Rosa. All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 10° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. La capolista Giovanile Chieti espugna anche Francavilla e continua la sua marcia impressionante, conquistando il decimo successo consecutivo: in caso di vittoria anche nel prossimo turno con il Miglianico, i neroverdi saranno già matematicamente qualificati alle finali regionali. Il Poggio degli Ulivi stende con un netto 7-2 la D´Annunzio Marina, quest´ultima viene agganciata al quinto posto dalla Bacigalupo, che pareggia per 1-1 con il River Casale, e dalla Virtus Vasto, che piega l´Acqua e Sapone; rientra pienamente in lotta la Spal Lanciano che sbanca Miglianico e si porta soltanto a -2 dalla quinta posizione, bene anche il Sant´Anna (1-0 sul San Salvo), mentre termina 1-1 Virtus Cupello-Manoppello Arabona. Chiude il quadro del 10° turno il rinvio per maltempo della gara Lauretum-Caldora.

Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 30, Poggio degli Ulivi 25, Lauretum* e River Casale 22, Bacigalupo, D'Annunzio Marina e Virtus Vasto 17, Spal Lanciano 15, Caldora* 14, Francavilla 13, Acqua e Sapone 11, Virtus Cupello 8, Manoppello Arabona e Sant'Anna 6, San Salvo 4, Miglianico 0 (*=una partita in meno)

Giovanissimi girone B. Il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Fater Angelini termina 3-1 per i padroni di casa; viaggia ancora a punteggio pieno il Poggio degli Ulivi che rifila 8 reti alla Caldora, vincono anche la Bacigalupo (1-0 sul Lauretum), la Virtus Vasto (4-1 sui Quattro Colli), il River Casale (2-0 sul Fossacesia) e la D´Annunzio Marina (1-0 sul Francavilla), ma non mollano il Penne e la Giovanile Chieti che battono nettamente la Virtus Cupello e il San Salvo e continuano a rincorrere la zona qualificazione.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 30, Bacigalupo e Delfini Biancazzurri 25, Virtus Vasto 23, D'Annunzio Marina e River Casale 19, Penne 18, Giovanile Chieti 17, Francavilla 16, Fossacesia 10, Lauretum 9, Fater Angelini 8, Caldora 7, San Salvo 4, Quattro Colli 3, Virtus Cupello -2

Loris Napoletano