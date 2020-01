"Abbiamo indetto un'assemblea pubblica, cui parteciperanno i lavoratori, i sindaci e le associazioni di categoria", annuncia Ada Sinimberghi, segretario provinciale della Flai-Cgil. "La protesta non finirà".

Al Consorzio di bonifica Sud di Vasto manca tutto, non solo gli stipendi, che i 29 lavoratori non percepiscono ormai da sette mesi. "Non hanno risorse, non possono neanche usare le auto di servizio" perché non ci sono i soldi per il carburante e, per questo, nella maggior parte dei casi gli addetti non possono neanche assolvere ad alcuni compiti fondamentali, quali "la manutenzione dei canali, così importante in questi periodi di maltempo", in cui si rischiano forti allagamenti nei campi coltivati.

Nel rispetto della legge, impiegati, tecnici e operai garantiranno le prestazioni minime essenziali. Nei limiti del possibile, visto che anche gli spostamenti sono diventati proibitivi. Il fatto è che nelle casse dell'ente non c'è più un centesimo. Sono state prosciugate da quella che i revisori dei conti hanno denunciato come una cattiva gestione, portando i documenti alla Procura di Vasto.

"I debiti - sottolinea Sinimberghi - sono scritti nei bilanci: il buco del 2012 è di 14 milioni di euro. Il consolidato è di altri 7 milioni. Il consorzio è in difficoltà ormai da diversi anni. Avevamo indetto lo stato di agitazione già prima delle ferie estive ma, nell'incontro tenutosi a luglio in Prefettura con la partecipazione dell'assessore regionale Mauro Febbo, il prefetto ci ha chiesto di sospendere la protesta perché c'era un impegno di Febbo a porre in essere azioni che risolvessero i problemi più impellenti entro 15 giorni. Invece, nulla è stato fatto. Sappiamo che il prefetto, Fulvio Rocco de Marinis, ha chiesto spiegazioni alla Regione".

Intanto, domani assemblea pubblica a partire dalle 9.30 per informare cittadini e operatori agricoli del territorio di competenza del Consorzio di bonifica Sud, che abbraccia due terzi della provincia di Chieti. "La protesta non finirà".