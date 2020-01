La Scuola Civica Musicale “F.Ritucci Chinni” - Città del Vasto per l’anno accademico 2013/14 istituisce due nuovi corsi: Corso di canto jazz e moderno - docente: Alessia Marteggiani Corso di musica d’insieme - docente: Fabrizio Mandolini.



Questi nuovi corsi sono rivolti a solisti e gruppi musicali che intendono approfondire la loro preparazione nei linguaggi jazz, pop, rock e latino-americano. Repertorio Originale - Cover Band e integrazione avvio all' Home-recording e alla produzione stage attitude and technology.

Per info

0873.391278