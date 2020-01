Sono i piccoli alunni della scuola primaria De Vito dell'Istituto comprensivo 1 di San Salvo i protagonisti della Festa dell'albero 2013 promossa da Legambiente. I bambini hanno sviluppato il tema “Alle radici dell'accoglienza”, ponendo particolare attenzione al diritto di cittadinanza dei bambini nati in Italia da cittadini stranieri con il progetto curato da Fausta Nucciarone, referente di Vasto dell’associazione ambientalista. Partner del progetto e dell'iniziativa, oltre a Legambiente e Comune, anche Centro Garden e Croce Rossa.

Le 17 classi sono state impegnate in percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e interculturali, coordinati dall'insegnante Luciana Di Guilmi. "In una scuola e in una città con un'alta percentuale di immigrati l'appuntamento annuale di Legambiente assume un significato ancora più profondo - ha sottolineato la dirigente Sabatini-, invitando al rispetto della natura ma soprattutto degli altri e dell'altro, inteso come diversità nel senso più ampio del termine. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il senso civico si alimenta anche con il rispetto dell'ambiente".

Alla manifestazione promossa dal dirigente scolastico Anna Paola Sabatini, che ha visto la partecipazione delle famiglie degli alunni della scuola De Vito, ha partecipato anche il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. Il primo cittadino ha ribadito l’importanza di comprendere sin dalla scuola primaria l’importanza del rispetto dell’ambiente. "Sin da questi banchi – ha detto - deve avere inizio un percorso di formazione per comprendere appieno il rispetto dei luoghi dove vivete e trascorrete una buona parte della vostra giornata. Informazioni e comportamenti che dovete portare anche nelle vostre case e trasmettere ai vostri genitori. Una città rispettosa dell’ambiente e più sana nella quale vivere e costruire il nostro domani".

Nel giardino della scuola i bambini hanno piantato alberi di melograno nano, ligustro e corbezzolo "per nuovi amici generosi e accoglienti che dobbiamo imparare a rispettare e amare".

Rivolgendosi alle famiglie presenti il sindaco ha ricordato che il Comune di San Salvo, attraverso la collaborazione con Legambiente, realizzerà l’iniziativa “L’isola del riciclo”, nell’ambito del riutilizzo degli oggetti conferiti nel nuovo ecocentro nella zona industriale. L'impegno dell'amministrazione comunale nel mantenere la città pulita non può avvenire senza il contributo di tutti i cittadini partendo proprio dalla scuola apprendendo come fare bene la raccolta differenziata.