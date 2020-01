Continua a vele spiegate il cammino degli atleti della Promo Tennis nelle due competizioni attualmente in corso. Negli incontri di ieri, domenica 17 novembre, sono andate in scena presso i campi del circolo vastese, le sfide validi per i campionati a squadre Winter Cup e Senior Cup. In entrambe le competizione gli atleti della Promon Tennis si sono aggiudicati la vittoria.

Nella Winter Cup è stato il Circolo Tennis Mosciano a dover soccombere, con il risultato di 2-1, di fronte alla squadra vastese. Questi i risultati degli incontri:

1° singolare: Troiano N. (3.5) / Celestini F. (3.1) 2/6 - 6/2 - 6/3

2° singolare: Santicchia S. (4.1) / Petrini J (4.1) 6/4 - 6/2

Doppio: Checchia G. (4.1)-Troiano A. (4.3) / Ripani I (3.1) - Braccili F. (3.5) 2/6 – 6/4 – 3/6

Domenica prossima si svolgerà la 5ª giornata, con la Promo Tennis che riceverà la visita del Martinsicuro. Nella Senior Cup vittoria senza appello per la formazione vastese contro il Circolo Tennis L'Aquila. Questi i risultati degli incontri:

Over 50: D'Alessandro G. (4.5) / Frasca U. (4.1) 6/2 - 6/3

Over 45: Ferretti M. (4.3) / Giuliani L. (4.2) 6/3 - 6/3

Over 100: Pietropaolo G. (4.3)-Parente F. (4.nc) / Perfetti G. (4.4)-D'Ercole A. (4.3) 6/3 - 6/4

Domenica prossima, sempre sui campi vastesi, si terrà la finalissima del campionato, tra la Promo Tennis e il Prati 37.

Ieri sono scese in campo anche le atlete impegnate nella Ladies Cup. Alle donne, che hanno giocato a Pescara, è andata meno bene che ai loro colleghi maschi. Infatti, le tenniste vastesi si sono arrese al doppio, dopo aver vinto il primo singolare, lasciando poi la conquista dell'ultimo e decisivo incontro alle padrone di casa.