Seconda vittoria consecutiva per gli Amici del Basket San Salvo che espugnano il parquet dell’Ennebicì Campobasso con il punteggio di 64-54. La posta in palio è molto elevata e le due squadre sono molto preparate all’appuntamento dal punto di vista mentale e fisico.



Nel primo quarto i padroni di casa fissano il punteggio sul 12-9 mentre nel secondo vi è una grande reazione degli Amici che ribaltano e si portano in vantaggio di 9 punti sul 31-22. Nel terzo ed ultimo quarto la formazione sansalvese riesce ad amministrare agevolmente e a vincere con il risultato finale di 64-54.



L’Ennebici Cambobasso ha rischierato in campo Vera titolare dopo alcuni problemi fisici e ha fatto esordire il forte Murtas, elemento di categoria superiore. Tra gli Amici del Basket San Salvo da segnalare la grande prova di Maggio, autore di 18 punti, il ritorno in campo del fondamentale Celenza autore di 5 punti, l’esordio in serie C con canestro del giovanissimo giocatore sansalvese Koshana ma soprattutto la straordinaria prestazione di tutto il collettivo, formato da Linda Ialacci e dal presidente Alberto Antenucci con un bel mix tra esperienza e freschezza.

Nella prossima gara, mercoledì 20 novembre alle 20.30, la squadra sansalvese giocherà internamente nella palestra dell’Istituto “Raffaele Mattioli” con il Pescara Basket, terza in classifica. La partita si prospetta molto difficile e l’apporto dei tifosi che gli Amici invitano ad essere presenti in massa, potrà essere determinante.



Tabellini dell’incontro:

Ennebicì Campobasso: Sabelli M. 0; Del Cioppo 4; Petrone 14; Sabelli E. ne; Sabato ne; Filipponio 0; Traversi 6; Marinelli 5; De Nunzio 0; Tondi 0; Vera 15; Murtas 10. Coach: Sabatelli

Amici del Basket San Salvo: Desiati 8; Assogna 3, De Rosa 2; Gabriele 0; Fanelli G. 4; Celenza 5; Toth 14; Biasone 6; Salvatorelli 3; Fanelli M.0; Maggio 18; Koshana 1. Coach: Ialacci

Parziali: 12-9; 22-31; 30-46; 54-64

Arbitri: De Ascentis (Giulianova) e Grappasonno (Lanciano)

Note: Nessun giocatore uscito per 5 falli

Emanuele Di Nardo