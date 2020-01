Alla vigilia avrebbero firmato in molti in casa BCC San Gabriele per ottenere 1 punto contro il temibile Pescara 3. Ma alla fine della partita di ieri tra le fila delle vastesi l'amarezza è tanta per una vittoria lasciata scappare via al tie-break, dopo aver lottato e sofferto per 4 set. L'avvio del match è in sostanziale equlibrio, con le due squadre che giocano punto a punto, fino a quando i due ace in battuta della De Marinis permettono alla BCC San Gabriele di portarsi sul 10-7. C'è poi il primo dei tanti blackout delle padrone di casa che permette al Pescara di rientrare e conquistare il set.

Nel secondo parziale sono le ospiti, guidate in panchina dal vastese Amorosi, a partire subito forte. E' ancora una volta la De Marinis a dover ricucire lo svantaggiom che viene colmato da un bel muro di Gaia Genovesi. Ma di nuovo le pescaresi trovano la forza per riportarsi avanti, raggiunte nuovamente dall'inossidabile numero 9 vastese. E' qui che il primo arbitro commette il primo dei suoi gravi errori che finiranno per condizionare la gara. Nonostante l'errore subito le vastesi riescono a portarsi in vantaggio e conquistare il set, trovando buone combinazioni con la seconda palleggiatrice Celenza e Di Tizio.

Nella terza frazione il copione è sempre lo stesso. Inizio in equilibrio e Pescara3 pronto ad allungare sfruttando gli errori della squadra di casa. Momento chiave del match è quando il primoa arbitro non fischia il fallo sull'attacco da seconda linea del Pescara, l'azione continua e la palla cade nel campo vastese. Al punto subito si aggiunge anche l'ammonizione comminata a Genovesi per le tante proteste. Le ospiti non sbagliano più nulla, mentre Mariani e compagne sono bloccate. Marcovecchio prova a sfruttare anche le battute della giovanissima Giada Russo, ma non riesce a sbarrare la strada alle avversarie che conquistano il terzo parziale.

Il quarto set vede la reazione d'orgoglio della squadra allenata da Ettore Macovecchio che riesce a prendere margine dopo una buona azione d'attacco di Moscariello (15-9). Le ospiti tentano nuovamente il rientro, ma le padrone di casa riescono a guadagnarsi l'accesso al quinto e decisivo set. L'inerzia della gara sembra essersi spostata a favore della squadra vastese, che riesce a portarsi per due volte sul doppio vantaggio, prima 10-8, poi 12-10. Ma, quando si tratta di chiudere il match, alle giovani pallavoliste vastesi viene il "braccino", e così sono le pescaresi a trovare la vittoria finale.

E' tanta la rabbia di Ettore Marcovecchio a fine gara. "Alla vigilia sapevo che questa sarebbe stata una sfida difficilissima e così è stato. Peccato per com'è andata, perchè fino ad oggi nessuno aveva preso un set al Pescara e noi stavamo riuscendo a conquistare la vittoria. Loro sbagliano poco, sono molto solide in ricezione. Ma noi a tratti siamo andati davvero molto male, non riuscendo a sfruttare tutte le nostre potenzialità d'attacco". In settimana il tecnico vastese si farà sentire con alcune sue giocatrici apparse oggi fuori dagli schemi. "Nel quinto set eravamo ad un passo dalla vittoria e l'abbiamo lasciata scappare via. Sono molto arrabbiato. E' vero che abbiamo preso un punto, ma potevano esserne due".

Il prossimo impegno della BCC San Gabriele sarà altrettanto duro, in casa della Pallavolo Teatina, altra formazione schiacciasassi del campionato.

BCC San Gabriele - Pescara3 2-3 (20-25/26-24/14-25/25-22/14-16)

BCC San Gabriele: Addona, Bologna, Celenza, De Marinis, Di Croce, Di Santo, Di Tizio, Genovesi, Mariani, Moscariello, Russo, De Lena, Crisci. Allenatore: Marcovecchio

Pescara3: Bregoli, D'Ambrosio, De Luca, Di Carlo, Franceschelli, Lovecchio, Mastrodicasa, Occhipinti, Pica, Piersante, Caravaggio, Di Tommazo. Allenatore: Amorosi