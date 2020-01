Sono entrati in azione all'1.45 di questa notte al terminal bus di via dei Conti Ricci, prendendo di mira il Bar New Terminal. Hanno preso un blocco di pietra che si trovava nell'aiuola antistante l'ingresso del bar e con questo hanno sfondato il vetro blindato della porta d'ingresso, spesso alcuni centimetri. Poi, una volta all'interno, in pochi secondi hanno arraffato Gratta e Vinci e una quarantina di stecche di sigarette, prima di darsi alla fuga.

I titolari del bar, immediatamente allertati insieme alle forze dell'ordine, non hanno potuto far altro che constatare quanto accaduto. Non è la prima volta che il bar viene preso di mira dai ladri. L'ultima volta era stata il 5 maggio 2009, quando un malvivente si era introdotto all'interno attraverso la finestrella del bagno portando via un bottino simile a quello di questa notte.

Sul posto gli uomini del Commissariato di Vasto, che hanno raccolto gli elementi utili alle indagini. Verranno analizzati attentamente i filmati della videosorveglianza, che hanno ripreso le scene del furto e potranno dare indicazioni importanti per risalire all'indentità dei due ladri.