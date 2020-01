Ore 20.30 - "Non grave". Così gli addetti della sala operativa del 118 definiscono le condizioni del pedone investito stasera a Vasto, lungo il centralissimo corso Mazzini. La polizia ha bloccato il traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso sul posto, prima del trasporto del ferito al pronto soccorso della struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis.

La prima notizia - L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 20. In corso Mazzini, in pieno centro abitato di Vasto, un pedone è stato investito. Sul posto si trovano gli agenti del Commissariato di via Bachelet e i medici del 118. Il ferito verrà trasportato in ambulanza al non lontano ospedale San Pio da Pietrelcina.