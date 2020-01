"Quest'anno il Natale vastese si rinnova?". Lo chiede Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di commercianti del centro storico e che "insieme alle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio ha sottoposto al Comune di Vasto un programma di eventi per le imminenti festività natalizie", spiega Graziella Mercogliano.

La proposta prevede "luminarie di ultima generazione poste in tutte le vie e le piazze del centro storico e in viale Dalmazia a Vasto Marina. Una stella cometa tridimensionale illuminerà piazza Rossetti e giri di luce intorno a tutte le palme riscalderanno il cuore della città. Nei fine settimana di dicembre, spettacoli itineranti e concerti di cori animeranno le vie del centro. Allegri personaggi divertiranno i più piccini mentre Babbo Natale li attenderà personalmente in centro per raccogliere i desideri epsressi nelle letterine. Speriamo tutti che la nostra amministrazione - è l'auspicio di Vasto in centro - voglia contribuire alla realizzazione del progetto proposto, che mira ad una riqualificazione del centro storico, affinché il cuore di Vasto possa continuare a pulsare, esprimendo tutta la voglia di superare i momenti critici che ci troviamo a vivere".