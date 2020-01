Il Comune di Pollutri comunica che domani sera, martedì 19 novembre, alle ore 18 presso la scuola rurale della contrada Civita si terrà un incontro in cui verrà illustrato il pacchetto "Lavoro Subito".



Sarà presente il Dott. Lido Legnini della Confesercenti che spiegherà come aderire e fornirà ulteriori chiarimenti e informazioni attinenti al bando stesso.



Il Pacchetto Lavoro Subito comprende una serie di interventi, finanziati con risorse del FSE e del Ministero del Lavoro, per superare le difficoltà di accesso al credito, quali: il bando "Microcredito 2", per agevolare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e libero professionali; gli Avvisi Pubblici "G O A L - Giovani Opportunità per Attività Lavorative" e "Intraprendo", per incentivare l'assunzione di lavoratori; e la misura "Lavorare in Abruzzo 4" per sostenere l’occupazione attraverso bonus assunzionali.



La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 dicembre 2013.