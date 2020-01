La Vastese supera 2-0 il Pineto grazie ad una rete al 67' dell'attaccante argentino Roman Torres entrato nella ripresa e ad una prodezza dalla distanza di Marco Battista al 94'.

Per entrambi si tratta del secondo gol in biancorosso, il primo all'Aragona. Con questi 3 punti la squadra di Mario Lemme sale in classifica a quota 21 e si riavvicina alle rivali riducendo le distanze, in attesa di alcune novità per quanto riguarda il mercato in entrata che potrebbero arrivare già in settimana. La prima dovrebbe essere rappresentata dall'ingaggio del difensore centrale Francesco Marotta ('81) svincolato dall'Angolana (7 presenze e 1 gol) a metà ottobre, con oltre 250 presenze in Serie D con le maglie di Palmese, Isernia, Val Di Sangro, Venafro e Morro D'Oro.

La partita. All'Aragona, dove si rivedono i raccattapalle, si gioca uno scontro diretto in chiave play off, i biancorossi (17 gol fatti e 18 subiti) sono sesti in classifica a 18 punti e arrivano dalla sconfitta contro la Torrese, gli ospiti (22 gol fatti 13 subiti) sono quarti a quota 23. Il Pineto è tradizionalmente squadra ostica per la Vastese.

Lemme schiera il solito modulo (4-2-1-3) con Cialdini in porta, difesa con Benedetti e Berardi terzini, Catenaro e Irmici al centro, Battista e Avantaggiato davanti alla difesa, Di Vito dietro il trio di attacco formato da Miani, che è l’ex dell’incontro, Soria e Balzano. Squalificato D’Adamo, panchina per Antignani e Torres insieme a Cardone, Triglione, Di Santo e Pantalone, oltre al portiere Cianci. Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare il nonno di Lorenzo Napolitano scomparso in settimana.

Nella fase iniziale dell'incontro le due squadre si studiano, prevale la prudenza e si gioca molto a centrocampo, al 9' Miani entra nell'area avversaria e viene fermato sul fondo, i biancorossi reclamano il rigore. Al 16' Di Girolamo commette fallo su Soria davanti alla lunetta, l'attaccante vastese batte la punizione, la barriera respinge.

Al 21' Soria entra in area e mette in mezzo dalla destra, Miani però non ci arriva, al 30' ospiti pericolosi con uno spiovente di Pica che trova in mezzo Di Felice che ben posizionato di piatto sinistro al volo manda alto.

Nel primo tempo non succede molto, la Vastese è poco incisiva in avanti, il Pineto attende e punta a colpire in contropiede, al 41' scambio Di Vito-Miani al limite dell'area, il numero 9 si inserisce e calcia ma tira alto, tre minuti dopo ancora Miani serve Soria sulla fascia, quest'ultimo scatta ma il guardalinee ferma l'azione per fuorigioco. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo inizia senza cambi per i padroni di casa, mentre il Pineto sostituisce Sablone con Peppoloni, al 49' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Vito non riesce ad intervenire sulla sfera che arriva sui piedi di Irmici, il difensore ci prova dal limite, ma non centra la porta.

Al 55' sventola imprecisa di Francia davanti a Cialdini, il portiere di casa serve involontariamente Di Felice che manda fuori, ospiti ancora in avanti al 59' con un destro a giro di Francia sfiora il palo. I padroni di casa decidono di non lasciare l'iniziativa ai rivali, al 60' Di Vito passa a Soria che in area viene atterrato da Stacchiotti, l'arbitro dice che si può proseguire.

Al 62' punizione dalla distanza di Avantaggiato che sorvola la traversa, al 67' Vastese in vantaggio, dalla destra Soria passa a Battista che crossa al centro, Miani colpisce di testa, Di Furia non trattiene, Torres (entrato da 7 minuti per Di Vito) è lì e insacca di piatto, è il suo secondo gol in biancorosso, il primo all’Aragona.

Il Pineto non ci sta e al 74' colpisce la traversa con una conclusione da lontano di Pica, al 76' Torres non è sazio e ci riprova con una rovesciata in area che si perde di poco sopra la traversa.

Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero arriva il raddoppio di Battista che è un capolavoro, il centrocampista avanza centralmente e colpisce di punta dal limite, la sfera si infila imprendibile sotto l'incrocio dei pali alla destra di Di Furia.

Vittoria importante per i biancorossi che, dopo lo stop di domenica scorsa contro la Torrese, si avvicinano alle prime posizioni grazie al pareggio tra Avezzano e Capistrello e alla sconfitta della Torrese a Cupello. Nel prossimo turno, di nuovo all'Aragona, sfida contro il River Casale penultimo, battuto oggi 3-0 in casa dall'Alba Adriatica.

Clicca qui per la cronaca in diretta.

Tabellino

Vastese-Pineto 2-0 (0-0)

Reti: 67’ Torres (Vastese), 94’ Battista (Vastese)

Vastese: Cialdini, Benedetti, Berardi, Battista, Irmici (81’ Triglione), Catenaro, Balzano (68’ Pantalone), Avantaggiato, Miani, Soria, Di Vito (60’ Torres). A disposizione Cianci, Cardone, Antignani, Di Santo. Allenatore Mario Lemme

Pineto: Di Furia, Sablone (46’ Peppoloni), Assogna G., Pica, Stacchiotti, Di Girolamo, Colancecco, Colacioppo, Maloku, Di Felice (74’ Shofolahan), Francia. A disposizione Maiorani, Assogna D., Ferretti, Teccarelli, Rastelli. Allenatore Lino Ciarrocchi

Arbitro: Marco Calabrese di Avezzano (Alessandro Martelli di Lanciano e Alessio Chiavaroli di Pescara)

Ammoniti: Di Girolamo (Pineto), Assogna G. (Pineto), Irmici (Vastese), Battista (Vastese), Triglione (Vastese), Soria (Vastese)

I risultati della tredicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Avezzano 0-0, Miglianico-Francavilla 0-1, Montorio-Altinrocca 0-1, River Casale-Alba Adriatica 0-3, Rosetana-Civitella-Roveto 0-0, San Nicolò-Vasto Marina 3-0, Vastese-Pineto 2-0, Virtus Cupello-Torrese 2-1, Acqua&Sapone-San Salvo 3-0



La classifica. San Nicolò 33, Avezzano 30, Capistrello 27, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 21, Alba Adriatica 19, Miglianico e San Salvo 16, Francavilla e Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Altinrocca e Virtus Cupello 11, River Casale e Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 24 novembre, ore 14.30. Alba Adriatica-Rosetana, Altinrocca-Miglianico, Avezzano-Acqua&Sapone, Civitella Roveto-San Nicolò, Francavilla-Vasto Marina, Pineto-Capistrello, San Salvo-Virtus Cupello, Torrese-Montorio, Vastese-River Casale