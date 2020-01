La scena era simile a quella dell'11 ottobre 1962. I fedeli con le fiaccole accese, la luna piena nel cielo. E la voce di Papa Giovanni XXIII che pronunciava un messaggio d'amore e di speranza, con la frase entrata nella storia: "Quando tornerete a casa troverete i vostri bambini. Date loro una carezza e dite: Questa è la carezza del Papa". E di bambini alla fiaccolata organizzata dalla Parrocchia Stella Maris ce n'erano davvero tanti. Padre Luigi Stivaletta, vedendoli in chiesa ha detto sorridendo "Tanti bambini tutti insieme non li avevo mai visti a Stella Maris". La comunità parrocchiale sta vivendo in questi giorni intensi momenti di Fede con la presenza della reliquia ex corpore del Beato Giovanni XXIII, donata alla Parrocchia dal cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale della Città del Vaticano.

La suggestiva fiaccolata è partita ieri sera alle 18 da piazza Rossetti, ha attraversato le vie del centro, passando poi per via Istonia fino ad arrivare a Vasto Marina. Nel piazzale antistante la Chiesa è stato acceso un braciere dinanzi alla grande immagine di Papa Giovanni. Con la luna piena che faceva capolino tra le nuvole è stato suggestivo ascoltare la voce del "Papa Buono" o, come ha detto Padre Luigi, del "Papa della bontà", che ripeteva il suo discorso pronunciato la sera dell'apertura del Concilio Vaticano II.

Poi, bambini, giovani e adulti, provenienti da diverse parrocchie della città, sono entrati in Chiesa, sostando qualche istante davanti alla reliquia del Beato Giovanni XXIII. I più piccoli hanno ricevuto da Padre Luigi una medaglietta con l'immagine del futuro Santo. Il parroco ha voluto ricordare come "la nostra è una parrocchia di periferia, ma in questi giorni è il centro per la Fede. La presenza di questa reliquia nella nostra comunità deve portarci a vivere momenti di preghiera". Padre Luigi ha voluto spiegare con semplici parole l'importanza di Papa Roncalli nella storia della Chiesa. "Se oggi noi durante la messa possiamo suonare la chitarra, possiamo pregare in modi adatti ai nostri giorni, è per quello che è stato deciso nel Concilio Vaticano, iniziato proprio da questo Papa che oggi ricordiamo con la preghiera".

Gli appuntamenti andranno avanti fino al 25 novembre. Questa sera alle 20.45, presso la Chiesa di Stella Maris, "Annus Fidei", oratorio sacro con il Coro liturgico Pro Sanctitate di Pescara.