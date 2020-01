Seconda Categoria.

Incoronata Calcio Vasto-Mario Turdò 6-2. Torna alla vittoria l'Incoronata, nel campionato di Seconda Categoria, con un prepotente 6-2 maturato dopo una partita avvincente. L'Incoronata passa in svantaggio al 9' su un lancio del centrocampo avversario sul filo del fuorigioco.

La reazione non si fa attendere ed è veemente, Romilio, protagonista della giornata, si porta la palla in avanti con un tocco pregiato e trafigge il portiere per il pareggio. Al 17' i biancorossi raddoppiano, sgroppata di Bevilacqua sulla fascia che mette al centro per l'appostato Romilio che deposita in rete il 2-1.

Nel secondo tempo il Mario Turdò sembra calare leggermente di tono e i vastesi, che si fanno spesso pericolosi, passano ancora con Romilio che stoppa e piazza in fondo al sacco un bella palla messa in mezzo da Verrone 3-1, per l'attaccante vastese è la tareza rete dell'incontro.

I padroni di casa accelerano mostrando una buona condizione fisica e portandosi sul 4-1 con Auriemma che insacca su cross teso di Fioravante, spina nel fianco degli avversari. I vastesi dilagano con il neoentrato Cupido che prende la mira dall'interno dell'area e fredda il portiere ospite per il 5-1.

Gli ospiti accennano ad una reazione procurandosi un calcio di rigore su un ingenuità evitabile dell'Incoronata. A chiudere i conti ci pensa Auriemma siglando la doppietta personale su una punizione spettacolare che finisce all'incrocio dei pali. Domenica prossima i ragazzi di mister Mucci faranno visita al Gissi oggi sconfitto 2-0 a Furci.

Incoronata Calcio Vasto-Mario Turdò 6-2 (2-1)

Reti Incoronata: 30' Romilio, 38' Romilio, 51' Auriemma, 58' Romilio, 65' Cupido, 75' Auriemma

Formazione Incoronata: Mariani, De Santis, Lanzano, Valentini, Mastrangioli, Verrone, Bevilacqua, Fioravante, Priolo, Romilio. A disposizione Galante, Talia, Cupido, Auriemma, Calvano, Marra, Lammanda.





I risultati della nona giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G. Casalanguida-Real Montalfano 1-1, Colledimezzo-Mario Tano 0-1, Furci-Gissi 2-0, Incoronata Calcio Vasto-Mario Turdò 6-2, Gs Montalfano-Fresa 2-4, San Buono-Paglieta 0-1, Valle del Treste Liscia-Fossacesia '90 1-3

La classifica. San Buono Calcio 20, Real Montalfano* 19, Paglieta 18, Incoronata Calcio Vasto 16, Gs Montalfano 14, Mario Tano 14, Fresa Calcio* 13, Colledimezzo 13, Gissi 11, Mario Turdò 11, Furci 10, Fossacesia '90 7, Valle del Treste Liscia 5, Casalanguida 4 (*una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 24 novembre, ore 14.30. Fossacesia '90-Furci, Fresa Calcio-Colledimezzo, Gissi-Incoronata Calcio Vasto, Mario Tano-Valle del Treste Liscia, Mario Turdò-Casalanguida, Paglieta-Gs Montalfano, Real Montalfano-San Buono Calcio

Terza Categoria.

Virtus Rocca San Giovanni-Real Porta Palazzo 3-1. Nella sfida della Terza Categoria la capolista vince contro i vastesi. La Virtus prosegue la marcia al vertice e sale a 16 punti (5 vittorie e 1 pareggio) ma subisce il suo primo gol stagionale, a firmarlo è il capitano del Porta Palazzo Umberto Cristini. I gialloneri di mister Pomilio restano a metà classifica con 8 punti e nel prossimo turno ospiteranno il Guilmi che oggi ha perso 3-1 a Carunchio.

Sporting Vasto-Lentella 1-1. Finisce in pareggio la sfida tra le ultime due in classifica che attualmente restano in conda con 2 punti insieme ai Lupi Marini di Torino di Sangro. Nel prossimo turno la squadra di Melluso andrà a fare visita al Real Alto Vastese sconfitto 3-2 dalla Casalese e fermo a 5 punti in classifica, ma con una gara in meno da recuperare contro il Lentella.

Dinamo Roccaspinalveti-Odorisiana 0-2. Bella vittoria per i ragazzi di mister Benedetti oggi nel campo della Dinamo Roccaspinalveti, partita combattuta sin dal fischio d’inizio da entrambe le squadre. Continue ripartenze e cambi di fronte ma l’Odorisiana gioca meglio e trova i gol con Gabriele Colonna Basso (20’ e 75’). Questo risultato permette all’Odorisiana di restare salda al secondo posto in classifica e continua il suo cammino nel campionato di Terza Categoria. Grande soddisfazione dopo la gara per il presidente Stanisci e tutta la dirigenza che si complimentano con l'allenatore e tutti i ragazzi.





I risultati della sesta giornata del campionato di Terza Categoria Vasto. Carunchio-Guilmi 3-1, Casalese-Real Alto Vastese 3-2, Dinamo Roccaspinalveti-Odorisiana 0-2, Sporting Vasto-Lentella 1-1, Virtus Tufillo-Lupi Marini 4-0, Virtus Rocca San Giovanni-Real Porta Palazzo 3-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 16, Odorisiana 14, Virtus Tufillo 11, Casalese 11, Carunchio 10, Real Porta Palazzo 8, Guilmi 6, Dinamo Roccaspinalveti 5, Real Alto Vastese* 5, Lupi Marini 2, Sporting Vasto 2, Lentella* 2 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 24 novembre, ore 14.30. Casalese-Carunchio, Lentella-Dinamo Roccaspinalveti, Lupi Marini-Virtus Rocca San Giovanni, Odorisiana-Virtus Tufillo, Real Alto Vastese-Sporting Vasto, Real Porta Palazzo-Guilmi