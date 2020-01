San Nicolò-Vasto Marina 3-0. Si sapeva già dal suo arrivo che per Precali, nuovo allenatore del Vasto Marina, il debutto sarebbe stato difficile. Eppure la sua squadra nel testacoda contro la capolista ha retto per un tempo, durante il quale i padroni di casa hanno sbagliato al 15' un calcio di rigore con Iaboni concesso per un fallo di Pili su Recchiuti.

Nella ripresa al 50' Tarquini porta in vantaggio i suoi, il raddoppio arriva al 59' con Gabrieli e il terzo gol è di De Luca all'82. espluso Riella all'85' per domma di ammonizioni. Il San Nicolò allunga sull'Avezzano (+3) che ha pareggiato 0-0 a Capistrello, mentre il Vasto Marina resta all'ultimo posto della classifica con 7 punti e nessuna vittoria. Nel prossimo turno trasferta a Francavilla contro i padroni di casa che oggi hanno vinto 1-0 a Miglianico.

La società del presidente Massimiliano Baccalà per tentare di risalire ha già iniziato il mercato, è stato infatti ingaggiato il centrocampista esterno Gilberto Zanoletti ('80) proveniente dall'Aurora Travagliato, Eccellenza lombarda, ex Lumezzane, Cremonese e Verona, con alcune presenze in B con il Vicenza e nella Serie A bulgara con il Botev Plovdiv. Preso anche il difensore centrale ex Sulmona, Alessandro Marciano. Entrambi hanno debuttato oggi con la loro nuova squadra entrando nella ripresa.

Acqua&Sapone-San Salvo 3-0. I padroni di casa, allenati dal vastese Giuseppe Naccarella, solo qualche settimana fa erano ultimi in classifica, oggi sono fuori dalla zona calda a 13 punti.

Le reti della vittoria contro un rimaneggiato San Salvo arrivano tutte nella ripresa, al 55' vantaggio di Del Gallo, al 70' raddoppio di Catena e a cinque minuti dal termine tris di Di Biase.

La squadra di Gallicchio resta all'ottavo posto con 16 punti e nel prossimo turno ospiterà la Virtus Cupello che oggi ha battuto in casa la Torrese per 2-1.

I risultati della tredicesima giornata di Eccellenza. Capistrello-Avezzano 0-0, Miglianico-Francavilla 0-1, Montorio-Altinrocca 0-1, River Casale-Alba Adriatica 0-3, Rosetana-Civitella-Roveto 0-0, San Nicolò-Vasto Marina 3-0, Vastese-Pineto 2-0, Virtus Cupello-Torrese 2-1, Acqua&Sapone-San Salvo 3-0



La classifica. San Nicolò 33, Avezzano 30, Capistrello 27, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 21, Alba Adriatica 19, Miglianico e San Salvo 16, Francavilla e Rosetana 15, Montorio e Acqua&Sapone 13, Altinrocca e Virtus Cupello 11, River Casale e Civitella Roveto 10, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 24 novembre, ore 14.30. Alba Adriatica-Rosetana, Altinrocca-Miglianico, Avezzano-Acqua&Sapone, Civitella Roveto-San Nicolò, Francavilla-Vasto Marina, Pineto-Capistrello, San Salvo-Virtus Cupello, Torrese-Montorio, Vastese-River Casale