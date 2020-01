Il Real Tigre non si ferma più e dopo la vittoria interna di domenica scorsa contro il Guardiagrele supera anche il Pratola in trasferta. Si tratta del primo successo esterno in Promozione per il team della presidentessa Simonetta Baiocco. Autore del gol il difensore Romano Vetta che al 65' ha trafitto Pompei di sinistro.

Dopo un primo tempo senza grandi sussulti la ripresa è più vivace, oltre a gol da segnalare anche un paio di interventi del portiere Farina che salvano il risultato e una buona occasione per raddoppiare capitata a Di Matteo.

Per la squadra di Antonio Liberatore altri 3 punti fondamentali per raggiungere l'obiettivo salvezza che sembra essere sempre più alla portata. Il Real Tigre è attualmente fuori dalla zona retrocessione con 14 punti a +10 dall'ultimo posto.

Nel prossimo turno i gialloneri ospiteranno in casa sabato alle 14.30 al campo sportivo di Vasto Marina il Moscufo che ha pareggiato nell'anticipo di ieri 0-0 in trasferta contro il Pacentro.

Tabellino

Pratola-Real Tigre 0-1 (0-0)

Reti: 75’ Vetta (Real Tigre)

Pratola: Pompei, Del Gizzi, Innocenti (86’ Petrella), Villani, Pizzoferrato, Catarinacci, Vuolo (46’ Coccovilli), Colangelo, Scrivani, Cuccurullo, Ginnetti (80’ Palanca). A disposizione Guerrieri, Kuliavets, Palombazzo, Petrelia. Allenatore Napoleone

Real Tigre: Farina, Lanfranchi, Monteferrante, Vetta, Di Foglio, Antonino, Di Laudo, Lupo, Carlucci (27’ Lanzano), Ferrazzo (63’ Di Matteo), Madonna (70’ Sottile). A disposizione Santini, D'Aiello, Ciancaglini, Sanconcordio. Allenatore Liberatore

Arbitro: Luca D’Antuono di Pescara (D’Innocente e Morelli di Pescara)

Ammoniti: Lanfranchi (Real Tigre)

Espulsi: 86’ Colangelo (Pratola)

I risultati della dodicesima giornata di promozione, girone B. Folgore Sambuceto-Castello 2000 1-1, Fossacesia-Valle Del Foro 2-0, Guardiagrele-Penne 0-0, Lauretum-Virtus Ortona rinviata per impraticabilità, Pacentro-Moscufo 0-0, Pratola-Real Tigre 0-1, Silvi-Passo Cordone 1-1, Torrese-Castiglione Val Fino 2-1, Val Di Sangro-Borrello 1-0

La classifica. Val Di Sangro 28, Torrese 25, Borrello 24, Virtus Ortona* e Valle Del Foro 20, Fossacesia 19, Penne 18, Passo Cordone 17, Castiglione Val Fino e Folgore Sambuceto 16, Guardiagrele 15, Real Tigre 14, Silvi e Castello 2000 12, Moscufo 11, Pacentro 10, Lauretum* 8, Pratola 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 24 novembre ore 14.30. Borrello-Silvi, Castello 2000-Lauretum, Castiglione Val Fino-Fossacesia, Passo Cordone-Pacentro, Penne-Folgore Sambuceto, Real Tigre-Moscufo (sabato ore 14.30), Torrese-Val Di Sangro, Valle Del Foro-Guardiagrele, Virtus Ortona-Pratola