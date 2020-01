La seconda giornata del campionato di serie C di calcio femminile vede la Pro Vasto ricevere sul sintetico di Cupello la visita del Chieti Calcio, formazione che non partecipa alla classifica poichè squadra satellite di quella che milita in B. Non ci sono punti in palio, quindi, ma non per questo le motivazioni delle 22 ragazze in campo sono minori rispetto ad una tradizionale sfida di campionato. Partita da amarcord, con tante ex vastesi che militano nella società teatina. In campo vanno Alessia Stivaletta e Melissa Nozzi, che fino a qualche mese fa vestiva la casacca biancorossa. Le ragazze allenate da Nello Mazzatenta sono chiamate ad una prova di carattere, per dare seguito all'esordio straripante in casa dell'Aquila e proseguire nel lavoro di integrazione delle nuove gicoatrici arrivate a Vasto.

Nel primo tempo è la formazione di casa a tenere in mano il pallino del gioco. Nei primi 20 minuti sono Mazzatenta, Tiberio e Malatesta a tentare di trovare la via del gol. Ma negli ultimi 16 metri, cosa che si ripeterà per tutta la partita, le vastesi non riescono a concretizzare quanto buono fatto in fase di costruzione. Si fa vedere anche il Chieti, con una bella azione di Stivaletta sulla sinistra e la palla che attraversa tutto lo specchio della porta uscendo fuori.

E' ancora la Pro Vasto a spingere, con Cravero scatenata sulla sinistra e Tiberio che manda di poco a lato. Ci prova anche Di Francesco con uno spiovente da fuori area bloccato dal portiere avversario in due tempi. A segnare è però il Chieti, che sfrutta un'azione da calcio d'angolo. E' brava Filippone a calciare una palla vagante in area e fissare sull'1-0. Al 40' la Pro Vasto è costretta a rinunciare a Silvia Malatesta, a terra dopo una distorsione alla caviglia.

Si riparte e all'11' c'è qualche attimo di apprensione dopo uno scontro di testa tra Stivaletta e Silvestri. Entrambe le calciatrici finiscono a terra ma alla fine riescono ad alzarsi e riprendere il gioco dopo qualche minuto di cure mediche. La Pro Vasto va alla ricerca del pareggio, sfruttando la buona verve di Cravero sulla sinistra. Su un suo assist Mazzatenta calcia debolmente. Risponde il Chieti, con un paio di azioni pericolose su cui la retroguardia biancorossa riesce a cavarsela. Al 27' Stivaletta ha sui piedi la palla del raddoppio ma, sola davanti a Vitelli, colpisce il palo alla destra dell'estremo difensore vastese. Ci prova nuovamente Cravero, con una punizione velenosa su cui Di Muzio riesce a salvarsi in qualche modo. E' sempre la numero 7 della Pro Vasto, spostata più avanti da mister Mazzatenta, a creare le azioni più pericolose. Al 32' compie una discesa travolgente sulla fascia destra, entra in area e tenta per due volte la battuta a rete, ignorando la compagna Mazzatenta libera.

Il gol della formazione del presidente Tumini arriva al 37', con Cravero che sfrutta un pregevole assist di Di Francesco. Il Chieti prova a sparare le ultime cartucce ed è ancora Stivaletta a poter andare a segno. Su un contropiede delle teatine l'attaccante ospite si fa stregare dal portiere vastese Vitelli, che le chiude lo specchio salvando il risultato. Finisce così uno pari, dopo un match a tratti piacevole e giocato su buoni ritmi. Per mister Mazzatenta buone indicazioni da mettere a frutto durante la settimana, valutando le condizioni di Malatesta e di Trivillini, oggi assente.

Pro Vasto Femminile - Chieti Calcio Femminile 1-1

Pro Vasto Femminile: Vitelli L., Di Rocco, Nucciarone, Silvestri (Belarbi 39’ st), Serra (Napolitano 1’ st), Tumini, Cravero, Mazzatenta, Tiberio (Smerilli 20’ st), Malatesta (44’ Vitelli D.). Panchina: Minicucci Allenatore: Mazzatenta

Chieti Calcio Femminile: Di Muzio, Di Giovanni (Tahiri L. 30’ st), Filippone, Nozzi, Colasante, Di Girolamo (Primante 1’ st), Vernarelli (Polidoro 39’ st), Belli, Stivaletta, Fernandez (Thairi G. 35’ st), Costantini (Martino 1’ st) Allenatore: Costantini

Arbitro: Rossini di Vasto