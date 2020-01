Consegnata questa mattina alla Scuola primaria “Giuseppe Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto la Bandiera Verde della Fee a conclusione dell’iniziativa “Eco Schools” e nell’ambito della “Giornata del pianeta terra”. La classe IV sezione B, coordinata dall’insegnante Giovanna Cericola, ha proposto e adottato un progetto per ridurre l’impatto ambientale e per la creazione di un sistema di gestione ambientale sostenibile.

Gli alunni hanno preparato uno spettacolo che, attraverso parti recitate e canti, ha rispecchiato alcuni punti chiave della programmazione per raccontare della necessità di attivare comportamenti che tendano a ottenere il risparmio energetico e idrico. “Pianeta terra che chiede aiuto all’uomo che – come ha spiegato l’insegnante coordinatrice – guarda all’acqua intesa come fonte di vita ma anche come nostra amica, al risparmio energetico inteso come passaparola prima a scuola tra i bambini e poi in famiglia e infine per le strade del mondo”.



La Bandiera Verde è stata consegnata alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto Maria Cauli dal presidente della Fee Abruzzo e consigliere nazionale Paolo Leonzio e dal consigliere della Fee Abruzzo Eugenio Spadano. Leonzio ha ricordato l’impegno della Fee di promuovere sin dalle scuole sensibilità e rispetto per l’ambiente in una città che da anni si vede assegnata la Bandiera Blu.



Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Chieti Enrico Di Giuseppantonio e il consigliere provinciale e comunale Etelwardo Sigismondi. Il presidente Leonzio a conclusione della manifestazione ha lamentato l’assenza dell’Amministrazione comunale di Vasto.