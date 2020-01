Domenica all'Aragona la Vastese di Mario Lemme ospita nello scontro diretto il Pineto quarto in classifica. I biancorossi dopo la sconfitta esterna contro la Torrese vogliono riprendere a fare punti per non mollare la zona play off. Questa è la prima di due partite consecutive in casa, prima della trasferta di Cupello, si punta a fare bottino pieno per riavvicinarsi alla zona che conta.

La squadra ha svolto la consueta rifinitura sabato mattina al campo sportivo della 167 davanti a qualche tifoso. Nel gruppo erano assenti Cianci, Napolitano, Pantalone e Balzano, ma sono tutti disponibili, l'unico squalificato è il centrocampista D'Adamo.

Il mister ha mischiato le carte, ma la formazione dovrebbe essere la seguente: Cialdini tra i pali, difesa con Triglione e Berardi terzini, Benedetti e Irmici al centro, Pantalone e Battista davanti alla difesa, Avantaggiato dietro Soria, Miani, Di Vito, ma non sono escluse sorprese, come l'impiego dal primo minuto di uno tra Balzano, Torres e Antignani o l'utilizzo di Catenaro in difesa con lo spostamento di Benedetti a terzino destro.

L'arbitro dell'incontro sarà ancora una volta di Avezzano, il signor Marco Calabrese, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Martelli di Lanciano e Alessio Chiavaroli di Pescara.

Per quanto riguarda invece il mercato, dopo l'addio di Spagnuolo, sono previste altre cessioni, nel frattempo il direttore sportivo Calvitti ha già iniziato a lavorare per ingaggiare nuovi giocatori. Per l'ufficialità bisognerà attendere il 2 dicembre, giorno in cui sarà possibile effettuare i tesseramenti.

La cronaca in diretta di Vastese-Pineto su zonalocale.it sarà disponibile in questa pagina a partire dalle 14.30 di domenica, mentre nel box segui lo sport in homepage ci saranno tutti i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza.

Gianpietro Precali, nuovo allenatore del Vasto Marina, debutta nell'insidiosa trasferta di San Nicolò contro la capolista, primo di due impegni fuori casa, poi andrà a Francavilla. Dopo Loris Della Penna, svincolato in settimana, ha lasciato la squadra anche il portiere Antonio Bruno. Ingaggiato il centrocampista esterno Gilberto Zanoletti ('80) proveniente dall'Aurora Travagliato, Eccellenza lombarda, ex Lumezzane, Cremonese e Verona, con alcune presenze in B con il Vicenza e nella Serie A bulgara con il Botev Plovdiv. Preso anche il difensore centrale ex Sulmona, Alessandro Marciano. Entrambi i due nuovi acquisti dovrebbero essere disponibili e giocare domenica.

La Virtus Cupello che mercoledì in Coppa Italia ha superato 2-1 l'Avezzano, ospita la Torrese quinta forza del campionato, mentre il San Salvo a Montesilvano affronta l'Acqua&Sapone.

Le altre vastesi. Giocheranno tutte domenica alle 14.30 le altre squadre cittadine, in Promozione in Real Tigre va a Pratola contro l'ultima in classifica, in Seconda Categoria l'Incoronata Calcio Vasto attende il Mario Turdò al campo sportivo di Vasto Marina. In Terza Categoria in Real Porta Palazzo gioca sul campo della capolista Virtus Rocca San Giovanni, mentre lo Sporting Vasto ospita il Lentella al campo sportivo Ezio Pepe all'Istituto Salesiano.

Il programma della tredicesima giornata di Eccellenza. Domenica 17 novembre, ore 14.30. Capistrello-Avezzano, Miglianico-Francavilla, Montorio-Altinrocca, River Casale-Alba Adriatica, Rosetana-Civitella-Roveto, San Nicolò-Vasto Marina, Vastese-Pineto, Virtus Cupello-Torrese, Acqua&Sapone-San Salvo



La classifica. San Nicolò 30, Avezzano 29, Capistrello 26, Pineto 23, Torrese 22, Vastese 18, Alba Adriatica, Miglianico e San Salvo 16, Rosetana 14, Montorio 13, Francavilla 12, Acqua&Sapone e River Casale 10, Civitella Roveto 9, Altinrocca e Virtus Cupello 8, Vasto Marina 7



Il prossimo turno, domenica 24 novembre, ore 14.30. Alba Adriatica-Rosetana, Altinrocca-Miglianico, Avezzano-Acqua&Sapone, Civitella Roveto-San Nicolò, Francavilla-Vasto Marina, Pineto-Capistrello, San Salvo-Virtus Cupello, Torrese-Montorio, Vastese-River Casale