Il Circolo di Rifondazione Comunista "Sante Petrocelli" di Vasto ha riconfermato alla sua guida Maria Perrone Capano . "Quello che emerge dal lavoro finora svolto dalla segretaria per la riorganizzazione del circolo, la presenza delle vertenze territoriali e del lavoro trova quindi un nuovo sostegno ed una unanime conferma dall'assemblea del partito cittadino - si legge in una nota diramata al termine dei lavori congressuali- . Un'assemblea che ha visto la presenza delle forze politiche locali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, oltre che di cittadini non iscritti al partito, che ringraziamo sinceramente per la partecipazione e gli spunti di discussione portati.



Tutti gli interventi del dibattito hanno sottolineato la necessità di un processo che sappia concretamente intervenire nelle politiche di austerità e della necessità del rafforzamento di una forza politica di sinistra qual è Rifondazione Comunista . È emersa dal dibattito la necessità di politiche alternative ai dettati neoliberisti, capaci di rompere il Patto di Stabilità che strangola gli enti locali e quindi i cittadini e perciò la necessità di unire le forze su queste basi.

Alla segretaria Maria Perrone Capano vanno gli auguri di buon lavoro del circolo".

Ore 16.30 - All'unanimità, il congresso di Rifondazione comunista ha confermato Maria Perrone Capano segretaria del partito a Vasto.

La mattinata - La situazione politica locale e nazionale al centro del dibattito di Rifondazione comunista, che celebra oggi il suo congresso cittadino. Attivisti e simpatizzanti del circolo Sante Petrocelli di Vasto si confrontano oggi per tutta la giornata nella sala conferenze degli ex palazzo scolastici di corso Nuova Italia. In platea c'è anche il consigliere regionale Maurizio Acerbo.

Oltre alla discussione delle mozioni su cui si svolgerà il congresso nazionale, in programma a Perugia, il Prc di Vasto è chiamato a eleggere i suoi dirigenti.

Stamani, in apertura di dibattito, gli interventi degli ospiti: esponenti di altre forze politiche e rappresentanti del mondo sindacale. Dopo il segretario cittadino di Rifondazione, Maria Perrone Capano, hanno preso la parola il sindaco, Luciano Lapenna, il segretario provinciale di Sel, Alessandro Cianci, i sindacalisti Giuseppe Rucci (segretario provinciale della Filctem-Cgil) e Mario Codagnone (segretario provinciale della Fiom-Cgil) e il vice segretario cittadino del Pd, Nicola Della Gatta.