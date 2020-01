"La fusione passa attraverso il referendum e fa scomparire i Comuni. Vogliamo, invece, un'associazione tra Comuni". Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, boccia la proposta avanzata da Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia: avviare un percorso che porti alla fusione tra Vasto, San Salvo, Cupello e Monteodorisio per formare una città metropolitana, la seconda in Abruzzo dopo l'area Chieti-Pescara.

"La Regione Abruzzo non deve continuare ad accentrare poteri e funzioni a discapito delle aree periferiche rispetto a quella di Chieti-Pescara. Si pensi - sottolinea Lapenna - alla vicenda dei consorzi industriali: è uno scandalo chiudere questi enti senza neanche aver interpellato i Comuni. Non solo. C'è anche un altro problema, che attanaglia i sindaci dei paesi con meno di 5mila abitanti: è l'obbligatorietà di associarsi con altri enti per erogare alcuni servizi entro il limite fissato dal legislatore, salvo proroghe, del 31 dicembre di quest'anno.

Nel Vastese solo tre Comuni su trenta hanno più di 5mila abitanti. La strada ineludibile è quella di integrare strutture e servizi a dimensioni di scala più adeguate. Come sindaco di Vasto, mi sono chiesto: in questo percorso obbligato, quale deve essere il ruolo dei Comuni medio-grandi della nostra Regione, oltre ai capoluoghi di Provincia? Qualche anno fa, con i sindaci di Avezzano, Lanciano e Sulmona, chiedemmo al presidente della Regione di darci ascolto e di fornire indirizzo affinché le città medio-grandi dell'Abruzzo fungessero da volano nei loro territori per la capacità di fornire servizi ai piccoli centri, nell'interesse di questi, favorendo così l'unione dei servizi e la buona pratica dell'associazione tra enti.

Mettevamo (e mettiamo) a disposizione del territorio i nostri servizi e le nostre competenze amministrative, chiedendo nel contempo a tutti i Comuni interessati a fare la stessa cosa: ad esempio, Vasto può dare un buon servizio legale; un altro Comune può mettere a disposizione del territorio un bravo dirigente, forse sottovalutato nel piccolo Comune. L'integrazione deve favorire lo sviluppo nel segno del risparmio. La Regione Abruzzo è rimasta sorda fino ad oggi ad ogni richiesta dei territori, mentre ha favorito e rafforzato, senza risultati apprezzabili, l'area Pescara-Chieti. Si è fatto coincidere il riordino con l'accentramento. L'eccessivo centralismo regionale - è il grido d'allarme lanciato da Lapenna - sta uccidento gli enti locali".