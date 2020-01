Un'ampia e variegata cornice di pubblico ha preso parte ieri alla conferenza organizzata dalla scuola di formazione politica del centro-destra, FO&PA (Formazione e partecipazione), sui "Finanziamenti Europei - la nuova programmazione" che si è tenuta presso la sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso a Vasto.

Un pubblico formato da sindaci, amministratori pubblici, ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, funzionari pubblici, imprenditori e tanti cittadini, ha riempito la sala occupando ogni spazio possibile ed ha ascoltato con attenzione tutti gli interventi succedutisi e le relazioni della Dott.ssa Chiara Pocaterra dell'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e del Dott. Mario Faralli, Europrogettista FERS e Fondi per le PMI.

Il saluto iniziale e il ringraziamento ai presenti è stato dato da Piero Sisti in rappresentanza del coordinamento della scuola, il quale ha ceduto la parola al giornalista Pino Cavuoti, moderatore dell’incontro. Il consigliere regionale Antonio Prospero, ha fatto gli onori di casa, visibilmente soddisfatto per il riscontro del pubblico ottenuto dalla manifestazione, fortemente voluta da lui e dal collega Niki Argirò, ed ha puntualizzato sulla tecnicità dell’incontro e sull’importanza dei finanziamenti europei sia per gli enti sia per i privati.

Dopo le relazioni dei tecnici, le conclusioni sono state affidate all’Europarlamentare On. Aldo Patriciello che ha invitato la platea a rimuovere la diffidenza nei confronti dell’Europa, che spesso viene vista con distanza e ad utilizzare le opportunità offerte dall’Unione Europea, come quelle dei finanziamenti. Notevole soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dai componenti della scuola che a breve presenteranno altre iniziative di carattere formativo.

Il Coordinamento della FO&PA