Seconda vittoria in trasferta per la BCC Vasto Basket in Lega Adecco DNB e seconda vittoria consecutiva, dopo il successo nel derby con il Giulianova. I biancorossi devono soffrire per 3 quarti in casa della Sicoma Valdiceppo prima di poter piazzare la stoccata finale che vale la vittoria.

Partono subito forte i padroni di casa, che approfittano di una BCC Vasto ancora con la testa negli spogliatoi. E infatti al termine del primo quarto il Valdiceppo è avanti 19-8. Secondo quarto in cui la musica non cambia. Sono sempre gli umbri a dettare il gioco, incrementando il loro vantaggio, che arriva a toccare i anche i 15 punti. Per Ierbs (ancora fermo ai box per l'infortunio alla caviglia) e compagni sembrerebbe il prologo per una disfatta ma, con molta tenacia, il vantaggio viene ridotto fino al 32-24 con cui si va negli spogliatoi per il riposo.

Si torna in campo ed è di nuovo il Valdiceppo a segnare il primo canestro. Poi, però, la bomba di Biagio Sergio è la miccia che incendia la squadra vastese che inizia a macinare gioco e canestri, riportandosi sotto e addirittura trovando il sorpasso con i 2 tiri liberi di Durini. Con un Marinelli in splendida e la difesa, con il solito Di Tizio, brava a resistere alle sortite avversarie, i biancorossi trovano buone trame di gioco. Il finale di terzo quarto e l'inizio dell'ultimo sono caratterizzati da sorpassi e controsorpassi. Un mini-break arriva grazie a Di Carmine e Dipierro. Gli umbri provano l'ultima reazione ma alla fine sono i tiri liberi di Serroni a chiudere i giochi fissando sul 62-56 per la BCC Vasto Basket.

Il commento di Sandro Di Salvatore. Una vittoria sofferta che porta punti e tanto morale in casa biancorossa. Sandro Di Salvatore, allenatore della BCC Vasto Basket, è contento per come sono andate le cose. "Non è stata una partita facile - commenta Di Salvatore -, nè dal punto di vista fisico, nè da quello mentale. Loro ci hanno messo subito tanta pressione, c'era un buon pubblico che si è fatto sentire. Noi ci abbiamo messo del nostro, partendo malissimo e mettendoci a correre ai loro ritmi frenetici che sarebbero stati insostenibili per tutta la gara. Il gioco è stato anche molto duro a tratti, ma devo dire che gli arbitri sono stati bravi nel gestire una gara non semplice. Quando abbiamo abbasato i ritmi siamo andati molto meglio, abbiamo potuto giocare a pallacanestro facendo vedere anche buone cose.

Sono contento perchè vincere qui non era scontato. Le formazioni già venute a giocare su questo campo hanno sofferto fino alla fine e sono convinto che qualche squadra tra le più accreditate del girone potrà lasciarci le penne. Ripeto, siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e poi portare in porto la vittoria. Questi 2 punti in classifica sono importantissimi".

Sicoma Valdiceppo - BCC Vasto Basket 56-62

Sicoma Valdiceppo: Santantonio 8, Meschini 11, Ramenghi 6, Casuscelli 5, Urbini 6, Burini 6, Orlando 8, Rath 6, Serino 0, Guede ne. Coach: Traino

BCC Vasto Basket: Sergio 10, Di Carmine 12, Dipierro 8, Marinelli 15, Serroni 8, Di Tizio 3, Ierbs ne, Durini 6, Sabetta ne, Bucci ne. Coach: Di Salvatore