Una nuova antenna in via Conti Ricci, nell'area del terminal bus di Vasto, dove già ne esiste un'altra da un decennio. Il ripetitore è stato autorizzato il 6 novembre scorso dal Suap di San Salvo, sportello unico delle attività produttive del comprensorio Trigno-Sinello.

zonalocale.it ha trovato il documento sul sito internet del Comune di Vasto (www.comune.vasto.ch.it), dove il provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio è stato pubblicato il 12 novembre nella sezione Albo pretorio. Il via libera riguarda la "dismissione impianto DVB-H, riconfigurazione sistema radiante e nuova srb", cioè stazione radio base, "da realizzarsi - si legge nel documento - presso srb esistente ubicata presso il parcheggio del cimitero comunale".

Il tutto mentre non si spegne la protesta per l'antenna installata sul torrino del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo nel centro di Vasto. Nonostante le due ordinanze con cui due diversi settori del Comune hanno bloccato l'attivazione del ripetitore per la telefonia mobile, il Comitato anti antenna, costituitosi due settimane fa "ha raccolto - annuncia il portavoce, Ivo Menna - oltre 2mila firme contro l'ecomostro" e "organizzerà domani, sabato 16 novembre, alle ore 11, un'azione clamorosa di protesta sull'area del parcheggio con la partecipazione di oltre 200 cittadini che hanno aderito all'iniziativa".