Due persone di Catania, una di Vasto, una di Campobasso, una di San Vito e una residente nel Frusinate. Sono i denunciati dell'operazione anti ricettazione di cellulari rubati eseguita dai carabinieri della Stazione di Fossacesia. Dalle analisi dei tabulati telefonici, i militati sono riusciti a rintracciare i possessori dei telefonini.

La ricostruzione dei fatti - Così il Comando provinciale di Chieti ricostruisce l'accaduto: "In sei finiscono nei guai per ricettazione dopo aver utilizzato telefoni cellulari risultati rubati. Si tratta di un 41enne di Campobasso, un 41enne ed un 23enne della provincia di Catania, un 54enne di Vasto ed un albanese di 37 anni residente in provincia di Frosinone. I militari della Stazione di Fossacesia, a conclusione delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, sono risaliti alle 5 persone analizzando i tabulati telefonici di telefoni cellulari di ultima generazione, tipo Iphone e Smartphone, rubati, nel periodo estivo, a turisti e residenti di Fossacesia che ne avevano denunciato il furto. L’analisi delle chiamate effettuate con questi cellulari ha permesso ai carabinieri di accertare che gli apparecchi telefonici erano stati utilizzati con schede Sim intestate alle persone denunciate. Uno studente di 20 anni di San Vito Chietino è stato invece denunciato dai carabinieri della locale Stazione poiché a seguito di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Lanciano, è stato trovato in possesso di un Iphone modello 4S risultato rubato, ad una 35enne di Lanciano, ad agosto 2012. Anche lui dovrà rispondere del reato di ricettazione".