Dal Comitato Renzi di Vasto riceviamo e pubblichiamo:

"Domenica 17 Novembre dalle 9.30 e per tutta la mattinata presso il circolo Pd di Vasto avrà luogo la Convenzione Locale PD.



Adesso Partecipo Vasto sosterrà la mozione a sostegno del Candidato Segretario Matteo Renzi, in vista delle Primarie aperte dell'8 Dicembre.



La funzione della Convenzione è quella di selezionare i partecipanti alle primarie, ai quali potranno accedere solo i primi tre Candidati che abbiano superato nel voto per la convenzione nazionale la soglia del 5% in almeno cinque regioni.



Possono partecipare tutti gli iscritti al circolo di appartenenza e chi già tesserato nel 2012 che voglia rinnovare la tessera entro il termine delle operazioni di voto fissate a Vasto per le 12.45".