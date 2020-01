Una nuova iniziativa per il Movimento 5 Stelle di Vasto. Dopo gli incontri nei quartieri periferici della città (clicca qui), gli attivisti del territorio promuovono un nuovo strumento per avvicinarsi ai cittadini.

"All’interno dell’impegno Incontra il territorio - viene comunicato in una nota- , il Movimento 5 Stelle Vasto comunica alla cittadinanza che da sabato 16 novembre 2013 sarà funzionante uno sportello di incontro con i cittadini.

Per avere informazioni sul lavoro del gruppo, per portare idee e proposte o problematiche, per conoscere l’attività del senatore-cittadino Gianluca Castaldi potete venire ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00 presso lo sportello sito in piazza Giovine 15 a Vasto".