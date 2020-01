Ha preso il via ieri a Varese il Glocalnews 2013, festival del giornalismo locale online organizzato da VareseNews, testata d'informazione tra le prime in Italia esclusivamente online, nata nel 1997 e nel corso del tempo divenuta leader nel territorio e punto di riferimento per il mondo dell'informazione online. Dopo il successo della prima edizione, il direttore Marco Giovannelli e la sua squadra hanno riproposto l'interessante iniziativa che per 4 giorni porterà nel capoluogo di provincia Lombardo tanti giornalisti, informatici, esperti di settore, imprenditori, docenti universitari e amministratori pubblici. Tutti al Glocal per discutere del rapporto tra giornalismo locale e globale e del futuro di questo mondo, in continua evoluzione anche grazie alle nuove tecnologie.

Cuore del Glocalnews 2013 è la Camera di Commercio di Varese, dove si trovano la sala stampa e la Sala Campiotti, ma tanti altri sono i luoghi dove si svolgono conferenze, panel, workshop e dibattiti. Ci sono poi i Barcamp, appuntamenti che si svolgono presso il Teatrino Santuccio di Varese, dove al centro dell'attenzione ci sono le esperienze delle testate online provenienti da tutta Italia. Nel Barcamp1 di ieri anche zonalocale.it è stata tra i protagonisti del Glocalnews 2013.

Il primo dei 3 Barcamp è stato guidato da Marco Renzi, Dig.it e Lsdi, dal giornalista di VareseNews Damiano Franzetti e da Lorenzo Pregliasco, fondatore e direttore dell'interessante sito You Trend. Dopo un'introduzione di argomenti la parola è passata ai rappresentanti dei siti, che hanno presentato un panorama dell'informazione locale online che abbracciava l'Italia da nord a sud. Insieme a zonalocale.it c'erano Milano Weekend, Era Superba (Genova), Ambient&ambienti, Mente Locale (Milano e Genova), Lanciano.it, La Città di Cinisello, Valleditrianews.

Per il nostro sito è stato il giornalista Giuseppe Ritucci a raccontare il percorso compiuto in questo primo anno (e qualche mese) di vita di zonalocale.it, richiamando anche i concetti di visione, missione e valori già espressi nell'intervista realizzata dallo staff di Glocalnews qualche giorno fa (clicca qui). Al centro dell'attenzione il lavoro svolto quotidianamente da tutta la squadra che permette a zonalocale.it di andare avanti, giorno dopo giorno, nel cercare di offrire un servizio sempre migliore a voi lettori. Uno spazo, poi, anche ad una presentazione di Vasteggiando, come zonalocale.it edito da Studioware, portale turistico della città e del territorio.

Un Barcamp molto interessante che, dopo la presentazione dei diversi siti, ha lasciato spazio a domande e discussioni, con temi comuni a tante realtà, pur nella differenza dei territori. Tanti gli spunti da cogliere, grazie al confronto con gli esperti e tra chi quotidianamente, è impegnato nel portare avanti un'attività di informazione nel miglior modo possibile.

Glocalnews proseguirà oggi con tanti altri appuntamenti da seguire. Nel riquadro sottostante trovate il Liveblogging degli incontri che si svolgono nella sala Campiotti.