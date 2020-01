Un camion pieno di pneumatici: 150, tutti rubati. E' stato recuperato da agenti in borghese della polizia stradale in territorio di Vasto nell'ambito dell'attività di contrasto al dilagare dei furti. Un 44enne di Andria, I.N. le sue iniziali, è stato denunciato.

Fermare i ladri in trasferta in Abruzzo prima che commettano i furti. E' l'obiettivo delle forze dell'ordine, impegnate in una serie di controlli preventivi nel Vastese, la zona più a rischio, in cui si registrano ogni anno migliaia di furti.

"Nella zona di Vasto - racconta il questore di Chieti, Filippo Barboso - la polizia stradale l’altra notte è riuscita a intercettare ladri in trasferta ancor prima che mettessero in pratica i loro piani illeciti. Le direttrici del crimine sono sempre le stesse: Puglia e Campania. Ai vastesi e ai sansalvesi, come ai cittadini di tutta la provincia, ripeto l’appello a collaborare, a chiamare le forze dell’ordine al primo sospetto".

La ricostruzione dei fatti - Così il comandante provinciale della polizia stradale, vice questore Fabio Santone, ricostruisce l'accaduto: "Nell'ottica di un rafforzamento e di una intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Chieti, Filippo Barboso per il contrasto alla criminalità nel territorio di questa Provincia, la Polizia Stradale di Chieti da settimane è impegnata, unitamente ai reparti minori di Lanciano e Vasto Sud, in servizi in borghese sulla tratta teatina dell'A.14.

In tale contesto, nella decorsa notte, alle ore 4, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria in servizio a bordo di auto civette, intercettava nella tratta vastese dell'A. 14 un autocarro carico di pneumatici rubati poco prima ad un autotrasportatore di nazionalità ceca, in sosta presso l'area di servizio Tortoreto Ovest nel comune di Tortoreto.

Dopo un lungo inseguimento e manovre repentine, ìl conducente del mezzo industriale abbandonava l'autocarro dileguandosi in una scarpata fitta di vegetazione facendo temporaneamente perdere le proprie tracce, ma lasciando indizi che ne hanno consentito l'identificazione per I.N. di anni 44 da Andria.

Sull'autocarro abbandonato venivano rinvenuti oltre 150 pneumatici.

Lo stesso, alle prime luci dell'alba, veniva bloccato da personale del Commissariato di Termoli e denunciato".

Santone e Barboso sottolineano "l'importanza e l'utilità dei servizi di controllo del territorio autostradale nel contrasto a forme criminose così come confermato anche da altra recente operazione sempre nella tratta teatina dell'A.14, da parte della Polizia di Stato con recupero di merce poco prima asportata da un deposito di Pescara ed il responsabile, Giuseppe Albano, 31 anni, di Cerignola, tratto in arresto per furto aggravato".