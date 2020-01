L’associazione culturale “La Famigla Casalese”, organizza a Casalbordino nei giorni 16 e 17 novembre 2013 la settima edizione di “Castrum di Vino”.

L'inizio è in programma alle ore 16 per le vie del centro storico con oltre 50 stand, con mostre di pittura, mercatini artigianali e stand gastronomici per degustare i sapori del territorio: vino novello, olio nuovo, ndroccioloni, pizz’ e fuje, buligname a ripiene, polenta e salsicce, caldarroste, pizza sfijate e ngh’ sfruvile, scrippelle, formaggi locali, pallotte cace e ove, ventricina e salumi, salsicce, bracerie varie, arrosticini Villa Celiera, baccalà arrosto con peperoni, scrippelle, sfogliatella, taralluccio casalese, dolci di mandorle e bocconotti, miele di produzione artigianale, frutta e verdura locali.

Una festa di sapori territoriali condita da musica dal vivo con postazioni itineranti, patrocinati dal Comune di Casalbordino, la Provincia di Chieti, la Regione Abruzzo, ospite d’onore la Regione Marche e il magazine Informa Cibo .