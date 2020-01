Dopo l'entusiasmante vittoria nel derby d'Abruzzo con Giulianova, pur con i cugini privi di qualche elemento importante, la BCC Vasto Basket si prepara per la trasferta di Perugia contro la Sicoma Valdiceppo. Il 7° turno di Lega Adecco DNB si presenta sulla carta facile per i biancorossi, in campo contro una formazione capace di ottenere fin qui appena 2 punti, per di più contro il Fondi fanalino di coda. Ma le insidie, come ripete coach Di Salvatore da 2 mesi, sono dietro l'angolo, ed ecco che la gara di sabato sera va affrontata con la giusta determinazione. La preparazione di Ierbs e compagni durante la settimana è stata condizionata dal maltempo. Martedì seduta saltata a causa di un guasto alla cabina elettrica del PalaBCC che ha lasciato l'impianto senza illuminazione. Mercoledì, poi, mentre i ragazzi delle giovanili si sono stoicamente allenati con la poca luce che filtrava dall'esterno, la prima squadra si è trasferita al Palasabetta di Termoli.

A presentare al sfida tra la formazione vastese e quella umbra è l'addetto stampa della società biancorossa Francesco Tomassoni. "Scorrendo le statistiche cumulative, il potenziale offensivo della Sicoma Valdiceppo mette sotto canestro in doppia cifra il solo Umberto Meschini (con 15,3 punti di media realizzati), seguito Edoardo Casuscelli (9,8), Francesco Santantonio (8,8), Francesco Ramenghi (7,7), Matteo Orlandi (7,7), David Rath John (6,8) ed altri al di sotto dei 5 punti di madia/gara. Nel complessivo gli Umbri realizzano il 37% nei tiri totali (153/411) con il 41% da due (96/232) ed il 32% da tre (57/179), dalla linea della carità hanno fatto registrare un discreto 58% (41/71) con 65 rimbalzi in attacco e 95 in difesa (totale 160).

Coach Di Salvatore risponde con 3 uomini oltre la doppia cifra: Vincenzo Dipierro (16,0 punti di media sulle 6 gare giocate), Gianluca Di Carmine (14,2) e Antonio Serroni (10,8), seguono Biagio Sergio (9,2), Matteo Martinelli (8,7), Federico Durini (7,2) e Luca Di Tizio (5,2). Vedendo i totali, la BCC Vasto è vicina al 50% nei tiri totali (48%: 159/333) con il 54% da due (113/210) ed il 37% da tre (46/123), mentre ai liberi c’è un 76% (64/84) abbastanza soddisfacente, i rimbalzi totali sono 196 con 46 in attacco e 150 in difesa".

Ma per vincere non bastano i numeri e allora alla formazione vastese è richiesta una grande concentrazione per ottenere la seconda vittoria esterna del campionato. Non mancherà una rappresentanza di tifosi sugli spalti, che potrebbe contare anche sui tanti studenti universitari vastesi che si trovano a Perugia. Palla a due alle 21 di sabato sera al palazzetto dello sport di via Castellini.