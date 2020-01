"Ecco la dimostrazione del fatto che esistono due Piani delle alienazioni degli immobili del Comune di Vasto. In uno, la sede del Circolo pensionati viene valutata 600mila euro, nell'altro 400mila". Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, mostra due documenti simili, ma non uguali: sono gli elenchi dei beni messi in vendita dal Comune di Vasto.

"Ce ne avevano consegnato uno, quello il cui l'immobile di piazza Marconi venica valutato 400mila euro. Poi ci ha telefonato la segreteria generale del Comune, comunicandoci che c'era stato un errore e che ci avrebbero fornito l'allegato corretto, con la cifra di 600mila euro. In Consiglio comunale siamo arrivati con quello ma, alla fine, l'amministrazione ha cambiato di nuovo le carte in tavole, approvando il Piano delle alineazioni contenente la somma di 400mila". Duecentomila euro di differenza evidenziati anche dalla cifra complessiva degli immobili da mettere sul mercato.

"Su questa vicenda andremo fino in fondo per verificare la legittimità degli atti compiuti dall'amministrazione comunale: chiederemo che intervenga la magistratura contabile", sottolinea Nicola Del Prete, annunciando il ricorso alla Corte dei conti.

Secondo Davide D'Alessandro, "l'amministrazione Lapenna svende le proprietà pubbliche, ma poi spreca e fa i pasticci, come dimostra la vicenda del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo, regalato all'impresa privata per la modica cifra di mille euro mensili. Se il sindaco piange miseria da sette anni, una struttura come quella non può affidarla in gestione a mille euro".

"La Giunta Lapenna e il centrosinistra - polemizza Massimo Desiati (Progetto per Vasto) - non riescono a gestire la quotidianità. Anche sulla Tares hanno predisposto un regolamento e poi hanno fatto marcia indietro, dicendo che fin dall'inizio non la volevano e che rimarrà in vigore la Tarsu. Ci hanno accusato di aver rubato il gettone di presenza ma, in realtà, sono loro che ci hanno convocato inutilmente a quella riunione della commissione consiliare".