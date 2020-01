Giunge quest'anno alla XIII edizione la Rassegna musicale “Bernardino Lupacchino dal Vasto” di cui è promotore il Coro Polifonico Histonium con la direzione artistica di Luigi Di Tullio. La rassegna, divenuta appuntamento importante nell'autunno culturale della città di Vasto, si propone, al di fuori di ogni competizione, di promuovere la diffusione e la valorizzazione del canto corale. La rassegna si è consolidata nel tempo diventando un incontro di forte richiamo e prestigio e rappresenta una importante vetrina delle migliori realtà corali italiane.

L'evento musicale si svolgerà nei giorni 16-17 e 22 novembre, questi gli appuntamenti:

Sabato 16 novembre 2013

ore 19,30 - Cattedrale di San Giuseppe

Corale “A. Antonelli” - Matelica (Mc) direttore Cinzia Pennesi

Corale “Valdera” - Peccioli (Pi) direttore Simone Valeri

Domenica 17 novembre 2013

ore 11,00 - Pinacoteca di Palazzo d'Avalos - “Musica a Palazzo”

ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Coro “Sine Nomine” - Teramo direttore Ettore Sisino.

Venerdì 22 novembre

ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Festività di Santa Cecilia - Liturgia Eucaristica animata dai cori della Città di Vasto.

Questo, in sintesi, il programma della XIII Rassegna che nell'arco di questi anni ha visto la partecipazione un significativo numero di formazione corali che hanno dato credibilità e lustro alla rassegna offrendo al pubblico una notevole varietà di repertori ed esperienze musicali. Essa rappresenta anche una irrinunciabile occasione per socializzare con realtà diverse in un clima di accoglienza, confronto e scambio culturale.

Un nuovo impegnativo appuntamento vedrà protagonista il Coro Histonium che, in occasione dei 40 anni di attività musicale, presenterà:

Domenica 24 novembre

ore 19,00 - Chi sa di Santa Maria Maggiore il REQUIEM op.9 di Maurice Duruflé con

Insieme Vocale “Vox Cordis” - Arezzo - direttore Lorenzo Donati

Ars Vocalis - Roseto degli Abruzzi - direttore Carmine Leonzi

Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto

Giovane Orchestra d'Abruzzo

Organo Francesco D'Annibale

Omaggio a Giuseppe Verdi

La Vergine degli angeli da “La forza del destino”

Solista Valeria De Fanis

Direttore Luigi Di Tullio

Questo appuntamento sarà preceduto dal concerto Prologo Insieme Vocale “Vox Cordis” - Arezzo - direttore Lorenzo Donati

Sabato 23 novembre ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Ingresso libero.