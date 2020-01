Si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L’Amministrazione comunale di San Salvo ha organizzato una serie di incontri per sensibilizzare sul tema della violenza di genere in calendario in questo mese di novembre.

Il primo appuntamento è in programma per il prossimo 15 novembre alle ore 18.00, presso la Casa della Cultura in piazza San Vitale.

Maria Teresa Di Santo presenterà il libro edito da Cannarsa dal titolo “La mia vita per sempre” che raccoglie le testimonianze delle violenze subite dalla donne.

Dopo i saluti del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini, interverranno Filomena D’Addario, presidente della Commissione Pari opportunità e Claudia Zappasodi della Casa famiglia “Manuela”. Presenterà Maria Rosaria La Morgia, giornalista Tgr Abruzzo.

Parte del ricavato della vendita del libro “La mia vita per sempre” verrà devoluto in beneficenza.