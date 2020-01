sabato 16 novembre, a partire dalle 10, nella sala conferenze degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia . Rifondazione comunista celebra il suo congresso cittadino. Militanti e simpatizzanti vastesi del partito si riuniranno

Il congresso del circolo Sante Petrocelli "si terrà in vista del IX Congresso Nazionale del Partito, convocato a Perugia dal 6 al 8 dicembre prossimi", si legge in una nota di Rifondazione comunista di Vasto. Soprattutto sarà un’occasione per discutere di temi politici, sia nazionali che territoriali e per avanzare proposte in tal senso. Il congresso è quindi aperto alla partecipazione di iscritti e non, di simpatizzanti, delle forze politiche democratiche, delle associazioni, gruppi e comitati del territorio e delle organizzazioni sindacali. Nel corso del congresso verranno presentate e votate le 3 mozioni congressuali e saranno rinnovati gli organismi dirigenti del circolo ".