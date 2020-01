La seconda edizione del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" è partita: sul sito www.premiosansalvo.it sono stati appena pubblicati il Regolamento e il Bando dell’Edizione 2014, che evidenziano elementi di continuità ma anche la volontà di introdurre cambiamenti nelle modalità di partecipazione e di gestione del Premio, sulla base delle esperienze maturate.

Tra le novità più rilevanti l'estensione dell'area geografica dei partecipanti a tutto il territorio italiano (dalle 4 regioni del 2013), la crescita numerica (da 5 a 7) dei componenti della Giuria e la maggiore autonomia a questa assegnata circa la possibilità, in fase di selezione finale dei testi, di potersi avvalere dell'ausilio di giurati esterni (una giuria qualificata e/o una giuria popolare).



L'anno 2013 si è chiuso con un risultato positivo per il Premio, cui hanno partecipato 21 romanzieri esordienti residenti in Abruzzo, Molise, Marche e Romagna. L'impegno del Direttivo per il 2014 sarà quello divulgare maggiormente il Premio nonché di curare i rapporti con gli scrittori e le case editrici, in modo tale da attivare relazioni artistico-culturali che risultino utili agli autori e alla città di San Salvo più in generale.



I fondatori del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" (Lions Club e Comune), che ne esprimono il Direttivo, non nascondono infine la speranza che anche sul piano finanziario siano coinvolti nuovi soggetti e sponsor, perché alcune delle finalità enunciate nel Regolamento, come quella di collaborare a progetti editoriali, necessitano tanto di energie e di impegno quanto delle indispensabili risorse economiche.