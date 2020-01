Per fare cassa in un periodo di ristrettezze economiche, il Comune di Vasto mette in vendita i propri immobili e scoppia la polemica. Sono questi gli strascichi del Consiglio comunale che, lunedì scorso, ha approvato il Piano delle alienazioni, un elenco in cui figurano anche l'ex Bar ristorante Bellavista, in piazza Marconi, da anni sede del Circolo pensionati, e il fabbricato che ospita da sempre la Scuola civica musicale Ritucci Chinni, in via San Rocco.

Circolo Pensionati - L'architetto Francescopaolo D'Adamo attacca l'amministrazione comunale sulla messa in vendita, per 400mila euro (somma contestata dall'opposizione in Consiglio comunale), della sede del Circolo pensionati Michele Zaccardi, che si trova all'interno di quello che era "l'ex Bar Bellavista, risalente al periodo compreso tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta. E' rimasto aperto fino al decennio successivo. Guardano il presente e non il futuro. Guardano i soldi e non l'utilità. Dismissioni come quella di piazza Marconi - afferma D'Adamo - pregiudicano tutto l'utilizzo delle aree circostanti e, di conseguenza, anche qualsiasi progetto di riqualificazione".

"Per il Circolo pensionati - promette il sindaco, Luciano Lapenna - troveremo locali idonei nell'ex Istituto d'arte di via Roma, o valuteremo altre soluzioni. Non nego che, nella maggioranza, qualche consigliere abbia sostenuto che l'importo di 400mila euro è troppo basso, ma non c'è stata nessuna riduzione di prezzo da 600mila euro a 400mila, come invece affermato dall'opposizione. A dimostrarlo, ci sono gli atti approvati dalla Giunta e firmati dai revisori dei conti, uno dei quali nominato proprio dalle forze politiche di minoranza".

Scuola civica musicale - "L'ex Istituto d'arte di via Roma, che già è sede del giudice di pace, è destinato a diventare una struttura polivalente", spiega Lapenna. "La Scuola civica musicale avrà sede all'ultimo piano dell'edificio, dove a breve saranno realizzati i lavori".