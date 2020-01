"Questa mattina, il sottoscritto, si è trovato costretto ad emettere apposita ordinanza sindacale con la quale si dispone la chiusura al traffico veicolare delle principali vie comunali che permettevano il collegamento con i vicini comuni di Roccaspinalveti e Montazzoli. Vie utilizzate da operai e artigiani che devono spostarsi giornalmente per raggiungere il luogo di lavoro".

A lanciare l'allarme è Carlo Racciatti, sindaco di Guilmi che, per tutelare l'incolumità dei cittadini, ha ordinato la chiusura di entrambe le carreggiate: "Si è resa necessaria a seguito degli ingenti danni al manto stradale e agli smottamenti causati dalle incessanti ed eccezionali piogge degli ultimi giorni. Il mio rammarico - scrive Racciatti in una nota - è che molti danni potevano essere evitati o almeno limitati con un adeguato lavoro preventivo di manutenzione del territorio. Lavori che però necessitano di fondi, operai e mezzi meccanici idonei e che gli eccessivi tagli dei finanziamenti statali, l’impossibilità di assunzione di personale e le restrittive normative di conservazione del territorio, soprattutto quello demaniale (ripulitura alvei fluviali) hanno reso impossibili ad attuarsi".

L'ordinanza - Col documento firmato stamani, il primo cittadino ordina "il divieto di transito a tutti i veicoli lungo la strada comunale denominata Strada per Montazzoli precisamente dall’incrocio con la strada provinciale, in contrada monte, e fino al ponte sul Fiume Sinello che porta a Roccaspinalveti (Vicino alle masserie di Berardi Nicola e Zocchi Santa Lina) e del tratto di strada denominata Lago Grande dalla fine di via Pozzo di Guilmi fino all’incrocio della strada per Baselice, Montazzoli e San Giovanni di Montazzoli (in prossimità del ponte sul fiume Sinello)".