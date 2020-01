Parte sabato 16 novembre alle ore 21 presso il teatro Madonna dell’Asilo di Vasto la stagione di teatro contemporaneo Teatri Randagi 2013-14 del Teatro Studio Vasto, diretto da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. In scena uno dei testi più riusciti e apprezzati dello stesso Angelucci Marino: Arturo lo Chef: un cuoco di Villa Santa Maria”.

Ironia, semplicità, divertimento e sarcasmo, ma anche commozione e riflessione sono gli ingredienti di questo spettacolo in cui Stefano Angelucci Marino, solo in scena, racconta una storia comune a tanti abruzzesi. Villa Santa Maria, uno splendido paese della provincia di Chieti, è nota in Italia e nel mondo per essere “la patria dei cuochi”. Nello spettacolo Arturo, un giovane abruzzese dei giorni nostri, racconta la sua storia, l’avventura di un ragazzo che dall’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, sognando di diventare un grande chef, arriverà a lavorare in uno dei più famosi ristoranti di Los Angeles, e lì…

Attraverso la storia di Arturo e della sua famiglia si costruisce uno spettacolo che racconta pezzi, stralci, spaccati di vita dei giovani cuochi di oggi, i loro sogni, i loro problemi, le sconfitte e i trionfi. Conquistare l’America, il successo, la notorietà attraverso la grande passione per la cucina… e farla finita con l’Abruzzo! Da quel momento Arturo vive tutte le fasi della sua vita nel pieno di una forte contraddizione psicologica, in una specie di lunga crisi d’identità, indeciso tra la spinta all’integrazione piena (cioè verso la piena conquista di una dimensione “moderna”) e la difesa della propria radice autentica, rappresentata dal patrimonio di tradizioni dei genitori, di norma antiquati e fatalmente antagonisti rispetto alle ambizioni dei figli.

“Arturo lo chef” è solo il primo spettacolo della stagione di Teatri Randagi (4 spettacoli per la stagione di teatro contemporaneo), mentre è già iniziata con “Pulginella” la stagione di Teatro ragazzi (4 spettacoli per la rassegna di teatro ragazzi).

La rassegna Teatri Randagi

Teatro Madonna dell'Asilo

Arturo lo chef – un cuoco di Villa Santa Maria

da J. Fante

Sabato 16 novembre 2013 ore 21.00

di e con Stefano Angelucci Marino

Produzione Teatro del Sangro



T4 - Tiergartenstrasse 4

di Pietro Floridia

Sabato 18 gennaio 2014 ore 21.00

regia Carmine Marino e Piera Spaziani

Produzione Il Ponte



L'illusionista

spettacolo di magia

Sabato 1 febbraio 2014 ore 21.00

di e con Oscar Strizzi



Novecento

di Alessandro Baricco

Sabato 29 marzo 2014 ore 21.00

regia e interpretazione Roberto Galano

Produzione Teatro dei Limoni (Foggia)

La rassegna di teatro per ragazzi

Teatro Madonna dell'Asilo



Canto di Natale

da Dickens

Sabato 13 dicembre 2013 ore 18.00

regia Stefano Angelucci Marino

Produzione Teatro del Sangro



Il Mago di Oz

da L. Frank Baum

Domenica 19 gennaio 2014 ore 18.00

regia Stefano Angelucci Marino

Produzione Teatro del Sangro



La Bella e la Bestia

Domenica 09 febbraio 2014 ore 18.00

regia Silvia Priori

Produzione Teatro Blu (Varese)