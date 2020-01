La scuola di formazione politica PO&PA (Formazione e partecipazione) comunica che la conferenza sul tema "Finanziamenti Europei - la nuova programmazione" prevista a Vasto per il giorno venerdì 15 novembre alle ore 17.00 si terrà presso la sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso sita in via Vico Raffaello n.1 e non più a Palazzo D'Avalos.

E' confermata la presenza dei relatori, Dott.ssa Chiara Pocaterra dell'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e del Dott. Mario Faralli, Europrogettista FERS e Fondi per le PMI, oltre che dell'Europarlamentare On. Aldo Patriciello.