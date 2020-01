La Vastese è stata multata di 600 euro, la comunicazione ufficiale arriva dalla Figc Abruzzo che come di consueto ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le decisioni del giudice sportivo.

Una sanzione salata per la società biancorossa, decretata dal referto arbitrale, "perché nel corso della gara - si legge nel comunicato - propri sostenitori colpivano con sputi un assistente arbitrale al quale rivolgevano pesanti insulti unitamente al direttore di gara, e gli tiravano addosso acqua e della birra".

Il fattaccio risale a domenica scorsa, in occasione della gara Torrese-Vastese persa 3-2 sul neutro di Martinsicuro e valevole per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. La società valuterà in queste ore se fare ricorso, ma sembra improbabile.

Squalificati, sempre in seguito a questa partita, l'ormai ex Spagnuolo e Alessio D'Adamo, entrambi per una giornata. Il centrocampista vastese classe '95 salterà quindi la sfida interna di domenica contro il Pineto quarto in classifica.