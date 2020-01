"Lapenna ha ragione a dire che Vasto non ha ricevuto un euro dalla Regione e dalla Provincia per i danni del recente passato, ma attenzione alla politica dello scarica barile. Le responsabilità sono di un’intera classe politica, senza distinzione di sigle e casacche". Lo afferma Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, commentando le dichiarazioni del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, sui danni causati dal maltempo.

"Che la Regione sia Teramocentrica - dice D'Alessandro - è sotto gli occhi di tutti, ma c’è stato un tempo, neanche tanto lontano, in cui è stata Vastocentrica con risultati, per il nostro territorio, alquanto desolanti. Evidentemente non è bastato e non basta avere assessori e consiglieri. Vasto è periferia politica dell’estrema periferia abruzzese. Non solo per colpa di Chiodi e di Lapenna. Da vent’anni, la classe dirigente che si è data il compito di rappresentare il territorio del Vastese ha miseramente fallito la prova. Occorre un ricambio vero. Della politica e di chi la fa. Non conta quanti anni hai, ma da quanto tempo la fai, da quanto tempo vieni eletto, da quanto tempo disattendi tutte le promesse fatte".