Dal consigliere comunale indipendente Davide D'Alessandro, riceviamo e pubblichiamo.

"Eppur si muove! Viene da dire così in merito a due operazioni compiute dall’Amministrazione Lapenna, due operazioni di rilievo nonostante i gravi ritardi accumulati. Il 28 ottobre del 2011 e il 2 novembre dello stesso anno, presentai due mozioni, approvate all’unanimità, che impegnarono Sindaco e Giunta ad agire prontamente per la pulizia e la riqualificazione dell’ex Asilo Carlo Della Penna e del Mercato di Santa Chiara.

A distanza di due anni, alcuni operai hanno falciato le erbacce davanti all’ex Asilo e i primi finanziamenti sembrano disponibili per il Mercato. Dico sembrano per prudenza. Aspettiamo qualcosa di più. Aspettiamo i lavori veri, i lavori in grado di restituire due siti così diversi, eppure entrambi di straordinaria importanza per la comunità vastese.

Apprezziamo i primi movimenti, ma continuiamo a stigmatizzare la lentezza di una macchina obsoleta che non riesce, pur a fronte di ingenti costi per i cittadini, a stare al passo con i tempi. La distanza tra l’approvazione di una cosa buona da fare e la sua realizzazione resta inspiegabilmente abissale.

Bisogna accelerare i processi decisionali. Per anni si è ironizzato sui tagli dei nastri e sulla posa della prima pietra. Ora non si tagliano nastri e non si posano pietre. Così facendo la decadenza di Vasto diventa irreversibile".