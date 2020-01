Tentato furto nell'abitazione del consigliere regionale Nicola Argirò. E' accaduto in via Trignina, a San Salvo, attorno alle 20. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, i malviventi avrebbero cercato di entrare nell'abitazione del noto politico e imprenditore, che risiede con i suoi congiunti in una casa unifamiliare.

Ma gli ignoti hanno trovato la moglie di Argirò e sono fuggiti. Erano in due e ora sono ricercati dai carabinieri della locale Stazione e dai loro colleghi della Compagnia di Vasto.

Al momento in cui si è verificato il tentativo di furto, il consigliere regionale si trovava in municipio per una riunione della maggioranza di centrodestra che amministra il Comune di San Salvo. Subito è tornato a casa. Con lui si sono recati sul posto diversi suoi colleghi di coalizione. L'abitazione, infatti, non è molto distante da palazzo di città.