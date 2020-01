In situazioni di emergenza come quella causata ieri dal maltempo le squadre di soccorso possono trovarsi di fronte alle situazioni più disparate. E' quanto accaduto agli uomini del Gruppo Comunale di Protezione Civile durante l'intervento in via Valloncello.

Si erano recati sul posto per collaborare con i Vigili del Fuoco nel soccorrere un mezzo rimasto bloccato a causa del cedimento dell'asfalto. Poi, mentre erano impegnati nel tentativo di rimuovere la gran quantità di fango che era scivolata dal terreno su cui si snoda la circonvallazione Istoniense, sono stati protagonisti di un intervento alquanto originale.

Erano circa le 13 quando dei bambini di ritorno da scuola si sono trovati nell'impossibilità di percorrere la strada verso casa, ormai fortemente dissestata ed invasa da uno spesso strato di fango ed acqua. I volontari non ci hanno pensato due volte: li hanno presi sulle spalle e li hanno accompagnati verso la loro abitazione. Arrivati a destinazione senza essersi bagnati neanche un po' i giovani studenti hanno ringraziato, insieme ai loro genitori, i volontari che avevano offerto questo "servizio taxi" così particolare.