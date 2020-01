Ben 15 squadre provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, con più di 120 persone che domenica scorsa hanno raggiunto Guilmi per partecipare alla Golden Powder Revolution, competizione di softair organizzata dalla Legione d'Avalos di Vasto. A vederli dall'esterno sembrerebbero pronti per andare in guerra ma nelle loro attività non c'è nulla di violento o "cattivo". Anzi, uno dei pilastri della competizione è proprio la lealtà. Non ci sono giudici che controllano quando uno dei softgunners viene colpito da un "pallino" avversario. E' lo stesso giocatore che alza la mano e grida "colpito", uscendo dal gioco.

Il torneo organizzato dai vastesi della Legione d'Avalos prevedeva diverse prove disseminate nel fitto bosco di Guilmi, scenario naturale ideale che il sindaco del paese ormai da tempo mette a disposizione dei giocatori di softair, ricevendone in cambio la cura degli spazi utilizzati.

Il gioco, con diverse prove da affrontare sul tema dei narcotrafficanti colombiani, è andato avanti dal mattino presto, quando il presidente della Legione d'Avalos, Duilio Di Francesco, il suo vice Domenico Giacomucci e gli altri organizzatori hanno tenuto il briefing iniziale, fino al pomeriggio, conclusosi con le premiazioni e la festa tutti insieme. Ad assicurare assistenza per tutta la giornata sono stati gli uomini del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vasto, il neonato Gruppo Comunale di PC di Furci e i volontari della Protezione Civile Valtrigno di San Salvo.

Impegnati nell'organizzazione, con il ruolo di "contro" (una sorta di disturbatori delle squadre in gara), si sono cimentati i giocatori della X Legione Altino e dell'Asai Indians Termoli. A conquistare la vittoria finale sono stati i giocatori delle Linci del Sangro che hanno fatto rientro al quartier generale dopo aver superato tutte le prove appena 30 secondi prima dei Defcon 1. Assegnato ai giocatori dell'Alamo di Salerno, il premio per la miglior interpretazione del tema. A tutte le squadre è stata consegnata una pergamena ricordo mentre al Comune di Guilmi è stata donata dalla Legione d'Avalos una targa di ringraziamento.



La classifica finale

1. Linci del Sangro (Torino di Sangro)

2. Defcon 1 (Foggia)

3. Mavericks 1 (Termoli)

4. Col Moschin Sat1 (Teramo)

5. Briganti Cet Sons (Roccaraso)

6. Alamo (Salerno)

7. Lycan Sat2 (Pescara)

8. XXII Fox (Ortona)

9. Mavericks 2 (Termoli)

10. Lycan Sat1 (Pescara)

11. Renegades (Pescara)

12. Warlords (Pescara)

13. Col Moschin Sat2 (Teramo)

14. Ate Tixa (Atessa)

15. Brigata Tre Monti (Altino)