Rubano un pullman e fuggono a bordo di esso. Ma vengono intercettati da una pattuglia dei carabinieri. I militari, insospettiti, li seguono. A un certo punto, i ladri deviano su una stradina di campagna e poi scappano a piedi, lasciando il bottino.

E' accaduto due notti fa. In un piazzale di Casalbordino, i malviventi hanno sfondato i vetri dell'autobus di linea su cui viaggiano gli studenti e, una volta saliti a bordo, hanno messo in moto e si sono allontanati, imboccando la statale 16 in direzione Sud.

Giunti in territorio di Vasto, i carabinieri intenti a pattugliare la zona hanno notato il mezzo che viaggiava a luci spente e si sono insospettiti. I militari li hanno seguiti. Il pullman è uscito dalla statale ed è entrato nella zona industriale di San Salvo. Da qui ha proseguito verso l'interno fino alla strada provinciale per Cupello. Visto che ormai erano braccati, i due ignoti hanno svoltato su una stradina secondaria e da lì, dopo aver fermato il pullman, si sono dileguati nel buio. Il mezzo, danneggiato, è stato recuperato. I ladri sono ricercati.