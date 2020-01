Secondo arresto per una violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta nella sera del 3 settembre a Vasto, in via del Porto, ai danni di un ventenne appena uscito di casa. Il 4 settembre la polizia aveva arrestato un 24enne, che nei giorni successivi ha confessato di aver commesso il fatto.

Ora carabinieri e agenti hanno posto ai domiciliari il presunto complice.

La ricostruzione dei fatti - "I carabinieri del Nucleo Operativo di Vasto unitamente al personale della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica, in data odierna hanno dato esecuzione alla misura cautelare nei confronti di R.A. di anni 19 di Vasto, accusato di rapina in concorso.



Le indagini svolte dai carabinieri e dal personale della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vasto, hanno origine il 3 settembre, quando un giovane vastese viene aggredito sotto casa da uno sconosciuto armato di coltello il quale, dopo una breve colluttazione nella quale rimanevano feriti entrambi, si impossessava del suo portafogli. Dalla ricostruzione degli eventi delittuosi emergeva che l’autore del delitto dopo aver commesso il fatto si allontanava a bordo di una autovettura con alla guida un suo complice.



La misura cautelare eseguita oggi è stata disposta poiché le investigazioni, che già fornivano un quadro probatorio chiaro, venivano suffragate da specifici accertamenti tecnici di laboratorio.



I carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno condotto R.A. presso la sua abitazione, dove rimarrà sottoposto al regime restrittivo degli arresti domiciliari, come determinato dal gip del tribunale di Vasto".